下次磋商未定 台美7日前難達協議

圖為美國總統川普7月31日簽署的行政命令，提及部分與美接近完成協議的國家，可適用暫時性稅率。（取自白宮官網）

待川普拍板總結會議 將先適用20％暫時稅率

〔記者鍾麗華、林哲遠／台北報導〕行政院副院長鄭麗君前天已自華府返台，據透露，台美雖正洽約下次會議，但尚未敲定時間，因此談判恐無法在七日關稅生效前完成，「還會需要一點時間」；至於七日之後，會先實施二十％「暫時性稅率」，而我方也爭取談判時能一併討論供應鏈合作及二三二條款相關議題。

對於美國貿易代表葛里爾指美國關稅新稅率基本上已定，行政院發言人李慧芝昨強調，美方對台公布二十％是「暫時性稅率」，將持續磋商；且根據美國行政命令文件，台灣被列入附錄一，指出部分國家是已同意或接近完成協議，在後續與美國完成協議並經美國總統川普發布前，適用附錄一稅率。

請繼續往下閱讀...

據指出，台美下次談判時間尚未最後敲定，雖然鄭麗君已返台，但談判可以用很多形式進行，例如視訊。而台美對等關稅談判已完成技術性磋商，雙方也有共識進行聯合聲明草案磋商，但還未進行總結會議，也就是要川普做最後的拍板；在拍板定案前，我方仍會持續與美方對口幕僚單位磋商，「應該還會需要一點時間」。

據分析，二三二條款對台灣影響更大，台灣近八成對美出口屬於二三二條款課徵範圍，包括半導體與資通訊等產品，若先適用二十％的暫時性關稅，再爭取一併討論二三二條款，對台灣更具有意義，也能降低對產業的衝擊。

此外，行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣昨在立院朝野協商會議說明，據川普的行政命令，相關稅率將從八月七日起實施，然而在此之前都還可以持續談判，美國是否會在七日前針對尚在談判中的國家採取新措施，如美國再度延長與墨西哥的談判九十天，仍然取決於美國的決定。她強調，行政院正持續推進談判，美方也展現善意回應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法