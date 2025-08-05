關稅埋3地雷 美經濟處衰退邊緣

穆迪分析首席經濟學家桑迪甚至表示，美國經濟已「處於衰退邊緣」，在通膨仍高於2％目標下，聯準會也難以拯救。（歐新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕上週美國一連串數據顯示，川普的關稅與移民政策已衝擊美國就業市場、消費能力與通膨；穆迪分析首席經濟學家桑迪甚至表示，美國經濟已「處於衰退邊緣」，在通膨仍高於二％目標下，聯準會也難以拯救。

儘管美國第二季GDP（國內生產毛額）季增年率三％，從第一季的緊縮反彈，並高於預期，卻難掩美國經濟潛在的疲軟，因為消費者與企業需求關鍵指標的私人國內購買銷售僅增一．二％，創二○二二年以來最慢增速。

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安永首席經濟學家達科表示，該反彈是「經濟幻景」，政策的不確定性、關稅引發的通膨上升壓力以及更嚴格的移民限制，正開始對經濟活動造成越益明顯的衝擊。

上週四公布的六月「個人消費支出物價指數」（PCE）年增二．六％，顯示物價加速上漲，通膨仍高於二％目標；但實質個人支出僅增○．一％，五月修正後為下滑○．二％。

更令人憂心的是勞動市場，七月新增非農就業七．三萬人，遠低於預期的十．四萬人，五月新增就業人口從十四．四萬人下修至一．九萬人，六月新增一．四萬人，較原先公布的減少十四．七萬人。過去三個月平均每月新增就業僅三．五萬人。此外，七月聘僱率降至七個月低點，而衡量勞工信心的離職率則下滑至僅二％。

7月聘僱率 降7個月新低

儘管美國總統川普指控勞工部統計局「操弄」數據，並開除統計局局長。但桑迪表示，當經濟來到「轉折點」時，通常會出現大幅的數據修正。達科也說：「關稅的衝擊正開始，正導致通膨壓力上升，從而抑制消費支出，促使企業更加採取觀望立場。」

牛津經濟研究院經濟學家皮爾斯指出，整體趨勢越益清晰，跡象顯示消費者支出正失去動能，隨著實質所得成長疲軟，預料將更加拖累消費支出，尤其是對非必需品與受關稅影響而漲價的商品。

《華爾街日報》報導，美國消費者再次精打細算，「管他的，買吧！」的消費行為已完全消失。連鎖超市克羅格、寶僑、奇波雷墨西哥燒烤等企業表示，消費者支出更加拮据，「焦慮情緒高漲」。

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