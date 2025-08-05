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降低關稅衝擊勞工就業 減班休息薪資差額補貼 擬調高至7成

2025/08/05 05:30

勞動部長洪申翰昨指出，針對減班休息（無薪假）勞工的僱用安定措施，將推出「強化版」，薪資差額補貼從五成提高至七成，並擴大適用行業。（勞動部提供）勞動部長洪申翰昨指出，針對減班休息（無薪假）勞工的僱用安定措施，將推出「強化版」，薪資差額補貼從五成提高至七成，並擴大適用行業。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國公布台灣暫時性關稅二十％，恐衝擊勞工就業。勞動部長洪申翰昨指出，針對減班休息（無薪假）勞工的僱用安定措施，將推出「強化版」，薪資差額補貼從五成提高至七成，並擴大適用行業，將盡快召開「僱用安定諮詢會議」並提案，完成後續法制作業即可實施。

勞動部規劃擴大適用行業

勞動部自三月起，針對「橡膠製品製造業」、「機械設備製造業」與「其他運輸工具及其零件製造業」啟動僱用安定措施，符合資格勞工在減班休息達三十天以上，即可申請最長六個月薪資差額補貼、每月最高補助八七○○元。若提高補貼至七成，每月最高補助將提高至一．二萬元。

因應對等關稅可能衝擊，勞動部除規劃提高補貼金額，適用行業範圍也將擴大，納入受關稅及匯率影響的行業，以幫助更多受影響勞工。

開放可同時請領參訓津貼

另，勞動部也開放勞工同時請領「薪資差額補貼」與「參訓津貼」，過去只能「二選一」，勞動部將修改規定，開放「充電再出發」與「僱用安定措施」同步申請，即使已領取僱用安定措施薪資補貼，若同時參加勞發署的訓練課程，也可領取參訓津貼。

據最新一期減班休息統計，有一九○家、三四四一人放無薪假，較七月中增十一家、二四五人。勞動部提醒，雇主經與勞工協議申請減班休息，仍須給付給最低工資二萬八五九○元，並非無薪，勞、健保也要正常投保。

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