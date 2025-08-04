習「新三樣」跛腳 光電5龍頭裁員3成

根據路透統計，中國五大太陽能企業，去年合計裁員約8.7萬人、占總員工數31％。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國五大太陽能企業去年悄悄裁員近三分之一，中國領導人習近平推動的「新三樣」成長引擎之一的太陽能，正深陷產能過剩、價格暴跌與巨額虧損三重困境。這波裁員凸顯中國多個產業因長期產能過剩與需求不振，陷入激烈價格戰；全球每年生產太陽能板數量約為實際需求的兩倍，且絕大多數由中國企業製造。

穩就業政治敏感 僅隆基認裁員

根據路透統計，隆基綠能、天合光能、晶科能源、晶澳科技與通威股份等五家中國太陽能龍頭企業，去年合計裁員約八．七萬人、占總員工數三十一％。這些尚未對外公布的裁員數據，可能包括主動裁撤和自然流失，與太陽能企業普遍縮減薪資、削減工時有關，目的是控制虧損。

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裁員在中國屬政治敏感議題，北京當局一向將「穩就業」視為維穩核心。除了隆基綠能曾承認裁員五％，其餘四家公司均未公開說明或回應路透提問。

晨星公司分析師王誠（音譯）表示：「太陽能產業自二○二三年底以來已進入下行週期，去年情況更加惡化，今年看起來仍未見好轉。」根據中國光伏行業協會今年七月的簡報，去年以來已有逾四十家太陽能企業退市、破產或被併購。

二○二○到二○二三年，中國太陽能製造商大舉擴廠，這波投資潮得益於北京當局從房地產撤資後，將資源傾向「新三樣」，即太陽能板、電動車與電池，但這波擴產潮也引發價格暴跌與激烈競爭；加上美國政府對中企在東南亞設廠生產的太陽能產品加徵新關稅，進一步擠壓中企利潤。二○二三年中國太陽能行業的整體虧損金額高達六百億美元（約一．八兆台幣）。

規模僅房產1成 虧損不相上下

傑富瑞（Jefferies）分析師劉亞倫（音譯）估計，只有淘汰二十％至三十％的產能，中國太陽能企業才可能恢復獲利；儘管中國太陽能產業規模僅相當於房地產業的十分之一，但虧損程度已與房地產危機不相上下，這種情況極不尋常，也極不正常。

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