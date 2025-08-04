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台灣鯛外銷具競爭力 業者籲勿唱衰

2025/08/04 05:30

台灣鯛協會強調，台灣鯛銷往美國仍具有一定的優勢。（記者蔡宗勳攝，資料照）台灣鯛協會強調，台灣鯛銷往美國仍具有一定的優勢。（記者蔡宗勳攝，資料照）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕美國對台灣公布暫時性關稅二十％，坊間盛傳將對我國吳郭魚（台灣鯛）外銷美國造成重大衝擊。台灣鯛協會理事長郭建賢昨駁斥「這是不實謠言」，台灣鯛主要競爭國的關稅，不是和台灣相當、就是較高，就各種面向來看，台灣鯛在美國市場有一定優勢，呼籲各界勿以訛傳訛，影響台灣鯛行情。

郭建賢指出，從四月美國總統川普宣布對等關稅起，該協會即認為對台灣鯛影響不大，目前暫定關稅出爐，更不應該再唱衰。因為台灣主要競爭對手中國的關稅是五十五％，其它在美國市占率略高的越南關稅二十％，與台灣一樣，印尼關稅十九％，與台灣相近。

此外，吳郭魚新興養殖國巴西可能面臨五十％關稅，即使未來維持十％，因其主要進口港在邁阿密，和台灣主要銷往美國西岸不同，兩國競合關係不大，台灣依然保有競爭力。

郭建賢強調，出口商之前面臨最大問題是關稅不確定性和匯率波動，以及關稅開徵之時的運費飆升與船期不確定，但這些因素衝擊有限；他呼籲漁民度過風災水災後，安心復養，因為現在養殖池符合規格魚隻數量不多，勿因不實消息賤價求售，影響收益。

養殖業︰半年內供不應求

義竹鄉黃姓漁民說，不少養殖台灣鯛漁民採減量放養因應關稅衝擊，預期至少半年內都屬供不應求狀況，評估價格不僅不會下滑，還有上調空間。

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