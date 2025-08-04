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衣鞋等4傳產 關稅衝擊獲利1～5％

2025/08/04 05:30

法人認為，成衣與製鞋等產業輸美受害較深，預估影響獲利約1％至5％。（紡拓會提供）法人認為，成衣與製鞋等產業輸美受害較深，預估影響獲利約1％至5％。（紡拓會提供）

法人︰配合客戶分攤關稅 工具機、重電、窗簾也受影響

〔記者張慧雯／台北報導〕美國宣布台灣對等關稅為二十％，經濟部點名工具機、模具、塑膠製品、電子材料受影響。法人則認為，成衣與製鞋、工具機、重電、窗簾四大產業輸美受害較深，預估影響獲利約一％至五％，整體而言，對於台灣出口至美國的產業營運較為不利。

法人估計，台灣成衣及製鞋供應鏈已配合客戶啟動產地移轉，台灣廠商在越南及印尼合計產能達六成至九成，台廠須配合客戶分攤關稅，目前分攤比重約十五％至二十五％，其餘由品牌廠自行吸收，影響獲利約一％至五％。

至於自動化、工具機產業輸美比重極低，影響小。法人認為，目前僅鈞興—KY因手動工具機、園林工具機客戶均為美國大廠，關稅影響較大，預估關稅由終端消費者、客戶、零組件廠商各分擔三分之一，估影響鈞興—KY獲利約四％；迅得、上銀輸美占比僅個位數，影響獲利約一％。

重電產業方面，華城目前銷美比重為五十％，生產基地高度集中台灣，客戶負擔七十％關稅，預計影響獲利約三％。

窗簾產業則以億豐為主，四成為美國客製化窗簾業務，須直接面對美國針對中製產品關稅規範，已積極布局墨西哥廠（符合美墨加協定的零關稅待遇），上半年更對美國客製化窗簾調漲一成以上，確保獲利不受影響。

成本勢必轉嫁 恐將抑制需求

法人認為，雖然稅率由四月公布的三十二％降至目前二十％左右，但未來勢必部分轉嫁美國消費者，抑制需求，台廠仍須自行吸收部分成本、壓縮獲利，整體而言，對於台灣出口產業營運不利。

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