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〈財經週報-時事求是〉川普的匯率政策

2025/08/04 05:30

美國總統川普緊盯利率的高低，對美元升貶的容忍度相對較高。（彭博）美國總統川普緊盯利率的高低，對美元升貶的容忍度相對較高。（彭博）

■魏錫賓

美國總統川普上任半年多來，透過關稅稅率的調整，強力影響國際政經情勢，在國內則不時的砲打聯準會（Fed）遲不降息，屢次干擾貨幣政策。相較於利率的升降，理論上川普更有能力左右匯率政策，可是他雖緊盯利率的高低，對美元升貶的容忍度顯然相對較高。

川普上週前往蘇格蘭訪問前，臨時接受媒體有關美元走勢的簡短訪談，他回答的大意是：強勢美元聽起來不錯，但不利觀光業、賣不掉曳引車，賣不掉任何東西，大家首先也注意到會傷害製造業。「我不會說我喜歡弱勢美元」，但和日本和中國的經濟戰中，他們都一直維持著貨幣低估，「美元稍微走弱─不是弱勢美元，而是較弱的美元─你可以賺更多錢，遠比強勢美元來得有利。」強勢美元只有利於壓抑通膨，並在心理上有正面作用。

「話雖如此，我喜歡強勢美元」，川普認同弱勢美元有利於關稅政策的推動，有利於償還負債、維持低利率等，也很難跟大眾說清楚媒體頭條所說「川普喜歡弱勢美元」；然而，他指出不是他喜歡弱勢美元，而是在跟中、日的交手中，可以發現是他們一直在強力地維持弱勢人民幣、日圓。

美元並不總是強勢。2001年網路泡沫危機之後，美元指數（相對於歐元、日圓等6大主要貨幣）幾乎一路走跌，從120降至2008年的70左右，再經歷金融海嘯的衝擊，於低點震盪7年多，直到2015年才回升至100，然後在95至100間上下起伏。川普2017年1月首度擔任總統，當時的美元指數為100，其後至其2021年1月卸任，大致維持在90以上振盪。

從川普前次總統任期的美元指數波動，及上週臨時接受訪問的片斷說詞可以發現，川普對匯率的態度相對開放，即使不滿貿易對手國低估幣值，但並不強調對美元絕對強弱勢的偏好；或者可以說，在心理上趨向中性，雖然現實上傾向弱勢。

利率的提高或降低，分別有利於存款或貸款人，而貨幣走強或走弱，則各自對進口商或出口商有幫助；利率也會影響資金流向，間接的波及匯率的變動，反向亦有關係。在美國，決定升降息的貨幣政策是由相對獨立的聯準會負責，而匯率立場的陳述，則在財政部。對川普來說，換掉財政部長，應比辭退聯準會主席容易，他對匯率政策的指揮，可以更不費力。

國際經濟錯綜複雜，環環相扣，對等關稅稅率公布後，不少國家貨幣相對美元貶值，反映對未來經濟的預期；然而，國際美元的走勢，應會繼續如川普的語法般模糊，上下震盪自然免不了，可是不會走出往上或往下的趨勢。至於新台幣相對美元的變動，在目前的政經情勢下，升值走勢即使因對等關稅稅率提高有喘息空間，應該也會跟著國際美元走，不大可能再有太多獨貶的機會。

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