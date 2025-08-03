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Fed理事閃辭 川普嗆鮑爾應該一起走

2025/08/03 05:30

聯準會理事庫格勒提出辭呈，川普再發文批聯準會主席鮑爾利率決策錯誤，應該跟進辭職。（路透檔案照）聯準會理事庫格勒提出辭呈，川普再發文批聯準會主席鮑爾利率決策錯誤，應該跟進辭職。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯準會（Fed）一日宣布，理事庫格勒（Adriana Kugler）提出辭呈，將於本月八日離職。這使川普擁有比預期更早的機會，安插聯準會主席鮑爾的可能繼任人選進入聯準會理事會，做出與川普立場一致的決策。

可提早安插鮑爾繼任人選

聯準會聲明表示，二○二三年九月到任的庫格勒將提前在二○二六年一月三十一日任期屆滿前離職，她將重回喬治城大學任教。

庫格勒沒有出席近日舉行的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，該會議決定維持利率不變，當時兩名川普任命的理事鮑曼與華勒反對該決定，主張降息。

川普多次揚言開除鮑爾，川普一日表示，他非常高興聯準會理事出缺，並認為庫格勒去職是因為不同意鮑爾的利率政策。他在社群媒體發文說，利率議題決策錯誤，「鮑爾也應像拜登任命的庫格勒一樣辭職」。事實上，庫格勒的借貸成本立場與鮑爾一致。

當日上午，川普要求鮑爾「大幅調降利率」，並說，「如果他繼續拒絕降息，理事會應該接管控制權，並做所有人都知道必須做的事」。

一些臆測認為川普可能任命的新任聯準會主席人選，包括白宮經濟顧問哈塞特、財政部長貝森特、前聯準會理事華爾許，以及現任理事華勒遞補該缺職。

儘管聯準會決定維持利率不變，但七月的就業報告似乎開啟降息大門。富國銀行高級經濟學家豪斯說，七月的就業報告非常糟糕，FOMC日前指就業市場「穩固」，令人質疑。瑞銀全球財富管理分析師法爾康泥說，預期聯準會九月降息，並連續降息至累計降息一個百分點。

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