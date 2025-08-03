不滿就業數據疲軟 川普怒炒勞工統計局長

美國最新就業數據低於預期且惡化，川普總統指控勞工部統計局長麥肯塔佛操弄數據，將她開除。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工部統計局一日公布七月低於預期的就業報告，並大幅下修五、六月新增非農就業人口，共計減少二十五．八萬人，顯示美國勞動市場急遽惡化。美國總統川普在該報告公布後，指控勞工部統計局長麥肯塔佛操弄數據，將她開除。

下修5、6月非農就業 大減25.8萬人

數據顯示，美國七月僅新增七．三萬非農就業人口，低於路透預期的十一萬人。六月新增就業人口從先前公布的十四．七萬人下修至僅一．四萬人，創近五年來最少人數，五月新增就業人口也較原先公布減少十二．五萬人，僅一．九萬人。勞工部統計局表示，五、六月修正幅度「大於正常水準」，過去三個月，平均每月新增就業三．五萬人，相較於去年同期為十二．三萬人。另七月失業也從四．一％上升至四．二％。近期就業報告也顯示，上半年經濟成長年增近一．三％，遠低於去年同期的二．八％。

請繼續往下閱讀...

專研就業趨勢的Burning Glass研究所資深研究員伯格指出，雖然失業率沒有大幅走高，但新增就業非常少，經濟成長也非常緩慢，欲振乏力的經濟似乎持續下去。

FWDBONDS經濟學家拉普基說，川普非傳統的經濟議程與政策，可能開始衝擊勞動市場，加上進口關稅也開始推升通膨，升高美國經濟恐陷入低成長、高物價的停滯性通膨風險。六月個人消費支出物價指數（PCE）年增二．六％，較四月的二．二％上升。

川普指控麥肯塔佛操弄數據

川普指控由前總統拜登任命的勞工部統計局長麥肯塔佛偽造就業數據。他指出，「我們需要精準的就業數據。我已指示我的團隊開除這項拜登的政治任命，立刻！她將被更有能力、更合格的人取代」。

川普此舉，加劇人們對政治影響數據蒐集與公布的憂心。智庫「羅斯福前進」經濟學家馬多維茲說，「政治化經濟統計是適得其反的行為，信譽的喪失遠比重建容易，而美國經濟數據的信譽，是我們建造全球最強經濟體的基礎」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法