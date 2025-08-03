中油、台電上半年虧314億 下半年逆轉難

台灣中油、台電上半年盈虧出爐，台電稅前虧損達一五五億元，中油也虧掉一五九億元。在川普關稅變數籠罩下，中油、台電都估計下半年財務仍難以扭轉。（資料照，本報合成）

關稅變數罩頂

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣中油、台電上半年盈虧出爐，台電稅前虧損達一五五億元，中油也虧掉一五九億元。台電因六月夏季電價啟動、加上燃料走跌，虧損有收斂趨勢；中油則因國際油價走跌，得認列第二季海外礦區資產減損損失超過一百億元。在川普關稅變數籠罩下，中油、台電都估計下半年財務仍難以扭轉。

台電近三年調整過四波電價，電價上調後，台電今年財務狀況相對過去兩年改善，但因台電在二○二二年烏俄戰爭爆發後，累積虧損只增不減，截至今年上半年累虧仍高達四三六九億元，負債比九十三．四％。

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經濟部爭取預算撥補台電 機會渺茫

政府已多次想透過編列預算方式撥補台電，但在野黨上月仍刪除第三個一千億元撥補預算，而上週首波大罷免結果也未能撼動國會席次，經濟部就算一再表態會再替台電爭取財源，但想再獲得補助機會渺茫。

下半年電價審議會將於九月中啟動，但我國對等關稅二十％暫時性稅率出爐，還要面對最關鍵的半導體二三二調查結果，國內企業無不籠罩在關稅陰霾，工商界多次呼籲在野黨同意撥補台電，否則將面臨關稅、匯率與電價等多重夾擊。台電九月仍會依燃料、電價公式提報調漲，預期電價審議會同意的機率極低，台電今年仍要再苦吞虧損。

中油上半年大虧159億 全年估難轉盈

中油前五月虧損金額約五十九億元，但六月帳上虧損突然暴增、稅前虧損達一五九億元。中油解釋，因目前國際油價走跌，須依據會計準則認列今年第二季海外礦區資產減損損失，估計超過一百億。但資產認列以當時價格估算，並非實際損失，待未來油價回升，資產價值也會增加。

國際油價持穩走低雖有助中油財務，但中油仍得配合物價政策，油氣價格得持續吸收，加上調整亞鄰最低價機制暫難如願，中油估計全年財務仍無法轉盈，但虧損較去年好轉。

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