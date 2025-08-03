台資通訊、電機產品 恐陷洗產地風險

外銷訂單海外生產比重變化（資料來源︰經濟部 製表整理︰財經新聞群組 圖︰資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕美國近期公布更新對等關稅稅率，總統川普更揚言將對任何經他國「轉運」的產品課徵額外四十％懲罰性關稅，雖然罰則被視為是「劍指中國」違規轉運的「洗產地」行為，但投顧最新報告示警，台灣整體外銷訂單海外生產比重近四十六％，其中的資訊通訊產品更近七十六％，恐也得慎防被認定為「洗產地」的風險。

海外生產比重高達7成

根據群益投顧最新報告，台灣去年外銷訂單來自美國占比達三十二．八％，資通訊主力產業的伺服器、顯示卡、網通產品等終端產品，不少是台商接到歐美訂單後，再將電子零組件出口到中國或其他地區進行組裝，最終再出口到歐美地區，也造成台灣資訊通訊產品與電機產品的海外生產比重相當高。

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經濟部統計，今年上半年台灣整體外銷訂單海外生產比重為四十五．七％，其中資訊通訊產品海外生產比重更高達七十五．四％、電機產品也有六十九．九％。這意味著一旦美國為防止「洗產地」而對轉運貨物課徵更高關稅，這些高度依賴海外生產的台商恐將面臨不小衝擊與風險；相較之下，半導體（電子產品）約三十二％與機械、塑橡膠約十四％到十六％，台灣生產比重相對高，風險相對較小。

恐加徵40％懲罰性關稅

報告示警，美國除了對貿易逆差較高的進口國課徵更高對等關稅外，為防止「洗產地」行為，也針對轉運貨物徵收較高關稅，例如在中國及香港生產的外銷訂單中，有二十二．二％的貨品最終會「出口至美國」，若這些轉運貨物被視為「洗產地」，將面臨加徵四十％關稅的懲罰。

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