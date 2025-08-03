鉅額投資細節待定 美日韓關稅協議埋變數

歐盟日本南韓承諾砸下鉅額投資來換美國低關稅協議，對比川普對外宣布的協議內容，與歐盟日韓的事後說明，有著不小的差異。（路透檔案照）

〔記者高嘉和／台北報導〕美對台暫時性稅率達二十％，較日韓的十五％高出一截，被解讀是日韓承諾砸下鉅額投資來換協議。但若對比川普對外宣布的協議內容，與歐盟日韓的事後說明，有著不小的差異；若美方未來引入審查機制來監督是否落實，其關稅協議恐存在變數。

台新投顧最新報告分析，美國談判策略明確，就是透過關稅壓力，要求貿易夥伴承諾在美國「擴大投資」或「購買美國產品」；川普還一再聲稱，這些貿易夥伴在美投資將用於重大項目，且美方有裁量權，甚至還主張實際投資產生的利潤，美方將獲取絕大部分，但其說法與事後各國政府對外的說明，有著不小差距。

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日方：5500億美元含貸款等融資框架

美方聲稱日本承諾對美投資五五○○億美元（約十六．五兆台幣），涵蓋能源、半導體、造船與製藥領域，並包含採購一○○架波音飛機與八十億美元農產品；但日方解釋是，五五○○億美元並非全都直接投資（FDI），將包含金融機構出資、貸款與擔保等「融資框架」，且「九十％與十％利潤分配」僅適用小部分股權投資項目。

韓方：3500億美元來源是貸款與擔保

另美方稱韓國承諾對美投資三五○○億美元（約十．五兆台幣），並採購一○○○億美元美國能源，承諾投資金額中的一五○○億美元將用於造船業基金，其餘二○○○億美元將廣泛投資於美國積極扶持的戰略性產業。但韓國政府解釋，大部分資金來源是貸款與擔保，股權投資比例不建議超過五％，另兩國在農產品開放、國防費用分擔及科技領域的非關稅壁壘，仍有待進一步協商。

歐盟：6000億美元應視為預期目標

美方也稱歐盟承諾未來三年內將大量進口美國能源產品，採購總額達七五○○億美元，以替代俄羅斯進口；民間企業將在二○二九年前向美方投資六○○○億美元（約十八兆台幣），購買軍事設備、擴大直接投資，並採購價值四○○億美元的AI晶片；但歐盟官員說，六○○○億美元應視為「預期目標」，是鼓勵民間企業在美新增投資、而非公共資金承諾，這與美方的「確定承諾」說法也有差異。

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