川普關稅只是短期手段 李淳：中國才是美長期戰略競爭對手

前外交部次長、甫卸任駐歐盟代表的李淳表示，美國整體戰略目標從川普第一任期至今如一，核心方向皆將中國視為長期戰略競爭對手；現階段的關稅措施屬短期的政策目標手段呼籲勿過於關注因目標方向而短暫產生的相互抵消效果，美方長期戰略並未改變。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕台美關稅談判進入最後關鍵階段，二十％暫時性關稅有望再調降，外界關注是否涉及美國「貿易擴展法」第二三二條對半導體的國家安全調查。前外交部次長、經濟學家李淳受訪表示，美國整體戰略目標從川普第一任期至今如一，核心方向皆將中國視為長期戰略競爭對手，並且力求勝出；現階段的關稅措施屬短期的政策目標手段，他呼籲勿過於關注因目標方向而短暫產生的相互抵消效果，美方長期戰略並未改變。

台韓是國安夥伴 美國不可能也不會「打趴」

甫卸任駐歐盟代表的李淳說，這並非首次二三二國安調查，川普首任任期即啟動鋼鐵鋁、汽車等多項調查。至於對台半導體課重稅是否可能反而影響美國國安？李淳以鋼鋁案為例，當時亦有兩派不同主張，依過去經驗，最終會走向一個「平衡點」，既不會把外國夥伴完全「打趴」，也會透過機制讓美國境內產能持續成長。

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李淳也提醒，半導體供應鏈極其複雜，若只注重國安卻未顧及效率、價格、成本，則可能失去競爭力。國家及經濟安全的考量，應是一個「再平衡」的過程，意味美國不可能、也不會將台韓「打趴」。

盼美方接受「台美雙贏」主張

他強調，我國政府已理解美國欲讓國安元素重回政策設計的用意，台積電赴美設廠即已反映出這點。但美國若希望真正符合國安利益，需要與盟友高度、密切協調，不能僅仰賴關稅，因此希望美方可以接受我們主張的「同時符合美國及台灣利益」看法。

李淳說，美國從川普一．○至今的長期戰略目標，都是與中國競爭且力求獲勝，不過，美國仍有其他政策目標，如平衡貿易逆差、振興製造業、創造就業等，短期內可能會有不同手段，也無可避免產生目標間相互抵消的情況；很多人是因為過度關注抵消的效果，導致對美國戰略有所懷疑和誤解。

台美關稅尚未草簽 稅率有爭取空間

另針對台美關稅談判進度，李淳觀察，目前已在達成協議「草簽」之前的關鍵階段，仍有談判空間可進一步爭取調降最終稅率，政府應堅持保密義務到最後一刻，以免破壞談判互信。

他強調，台灣談判團隊在時限緊迫的現實下，已盡力展現與歐盟同樣標準的資訊揭露精神，加上台灣先天籌碼較其他盟友不足，「別人有五道食材、我們只有三道，卻也燒出同樣美味的菜餚」，表現已難能可貴。他也呼籲國人稍候佳音，草簽後的法律文件，都須經國會民主程序審查監督。

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