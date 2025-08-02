賴：關稅20%暫時性 可望再調降

總統賴清德昨召開記者會表示，台美已完成技術性磋商，但尚未進行總結會議，20％為「暫時性關稅」，只要達成協議就可望再調降。（記者田裕華攝）

尚未總結會議 將爭取更有利稅率

〔記者陳政宇／台北報導〕美國川普政府昨公布台灣對等關稅稅率，自三十二％降至二十％。總統賴清德召開記者會表示，台美已完成技術性磋商，但尚未進行總結會議，二十％為「暫時性關稅」，只要達成協議就可望再調降，將爭取對台灣更有利、更合理的稅率，美國政府也表達意願進行談判。

台美將就二三二條款等議題一併磋商

賴總統昨一早在台股開盤前先透過臉書說明，美方通知台灣在華府的談判團隊，台灣的暫時性關稅為二十％，因為談判程序安排，台美雙方還未完成總結會議，只要後續達成協議，可望再調降稅率；而台美也將就供應鏈合作及二三二條款相關議題一併磋商。

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賴清德表示，自四月二日美國進行新關稅政策後，台灣就積極和美方舉行四次實體談判及多次視訊談判，過程雙方均展現誠意，秉持解決台美貿易逆差、創造互補互利的方向談判。

他強調，談判雖已獲階段性成果，但二十％稅率從一開始就不是台灣談判的目標，盼在後續談判爭取對台灣更有利、更合理的稅率，美國政府也表達意願與台灣進行談判。他並感謝談判團隊這幾個月來非常辛苦，在台灣或美國都隨時待命，他和相關首長也都在台灣隨時支援談判工作。

盼特別預算盡速執行 助中小企業因應

賴總統指出，不管稅率最後如何，對台灣產業勢必會帶來衝擊，行政院提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，並進行二十多場產業座談，特別預算亦由八八○億元提高至九三○億元，盼盡速將預算需求送至立法院審議，讓特別預算盡速執行，協助中小企業因應。

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