童子賢：「關稅帝君」給中下籤 還可續擲筊

和碩董事長、玉山科技協會理事長童子賢認為，台灣科技業的製造成本，實際上就是美國科技服務業的成本，美國科技產業界也會緊盯稅率變動，不敢輕忽。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普簽署最新行政命令，台灣暫時性稅率為二十％，高於日韓的十五％。和碩董事長、玉山科技協會理事長童子賢形容，「關稅帝君」雖給出中下籤，但不代表最終結果，這應視為對美談判的「先遣部隊接觸戰」，短期雖對台灣產業如同「貿易壓力鍋」，但仍存在「繼續擲筊」的轉圜空間，日本從最初的二十四％升至二十五％，之後降至十五％就是明證。

童子賢強調，台灣目前二十％的稅率高於日韓，或與川普視台為「難纏談判對手」有關，可能因台灣沒有在汽車、美牛美豬、稻米等農產品進口，或美國製造投資與半導體技術合作上，做出令美方滿意的讓步；預判川普未來將開出高價，要求台灣在美國農業與半導體產業做出更多貢獻。

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童子賢說，台灣過去五年積極布局印度設廠，近二年AI（人工智慧）伺服器與晶片大量出口美國，創造上千億美元產值，導致對美貿易順差擴大，成為美方施壓的藉口；台灣科技業的製造成本，實際上就是美國科技服務業的成本，美國科技產業界也會緊盯稅率變動，不敢輕忽。

童子賢強調，台灣是全球高科技產業的好夥伴，「不是安全的威脅者，也不是調皮搗蛋者」，美方不應錯誤解讀台灣的產業角色；後續若美國品牌廠受到關稅衝擊，最終是否會改變營運策略，或是轉嫁給消費者，都有待觀察；可以確定的是，台廠的代工利潤不可能應付高額關稅。

他提到一九九六年全球資訊科技產品協定的時代背景，過去全球二十多個國家共同承諾對數位產品免關稅，目的是「促進科技應用普及，造福現代文明」，如今卻可能因單邊貿易政策被破壞，讓人感到遺憾；不過，就算關稅有其影響，但台積電的製程能力、對客戶需求的掌握，才是成為台灣護國神山、決定勝負的關鍵。

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