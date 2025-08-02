工總︰嚴罰違規洗產地 盼爭取更低稅率

面對匯率與關稅的雙重壓力，對以中小企業為主的機械產業實質衝擊很大，要因應也有困難度，只盼匯率可先回到四月初三十二元左右價位。（記者林菁樺攝）

〔記者廖家寧、林菁樺／台北報導〕美國宣布台灣關稅暫定二十％，工商界多表示，雖較最初公布的三十二％稅率下調，仍高於日本、韓國等主要出口競爭國的十五％水準，對台灣出口競爭力恐造成新的壓力；工商界期盼持續對美磋商，並強化防堵洗產地的出口管理，來爭取更低稅率。

工業總會表示，我國二十％稅率水平在區域中段，雖非最不利，但已明顯感受到來自競爭對手國的壓力，未來在全球訂單爭奪、新廠設置及供應鏈調整決策中，企業能否維持在美市占率，不僅仰賴自身競爭力，更取決於政府能否有效提供支援，尤其半導體、資通訊、機械、汽車零組件與車用電子等重點產業，受關稅影響最為明顯。

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工總建議，政府除了提供出口轉型補助與營運貸款，同時應協助業者強化美國地區倉儲、交付、售後服務機制，提升回應能力，減緩短期衝擊，另也應強化違規轉運的出口管理，避免輸美產品遭課四十％懲罰性關稅而受池魚之殃。

而特別條例預算支持台電千億元撥補已遭立法院刪除，十月產業電價漲聲響。工商協進會再度呼籲，在關稅變數、匯率波動的特別時期，建議下半年電價持續凍漲，並審慎評估調漲最低工資，以降低企業負擔，同時為降低國人生活成本，大宗物資降稅或免稅期限續延至明年三月。

工商協進會強調，台灣在全球高科技產業鏈中具不可取代的技術優勢，即使面對二十％關稅與產業挑戰，只要政府適時部署、引導資源，仍可穩住既有競爭條件，化外部壓力為升級動能。

機械公會建議，面對匯率與關稅的雙重壓力，對以中小企業為主的機械產業實質衝擊很大，要因應也有困難度，只盼匯率可先回到四月初的三十二元左右價位；另產業需政府資金政策支持，建請研擬專案融資方案，協助企業現金流周轉，且要求銀行體系切莫雨天收傘，研擬貸款期限放寬、延遲還款等方式，以減輕企業周轉壓力。

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