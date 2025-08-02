輸美關稅高於日 台13產業競爭力無虞

台美關稅談判對我國產業可能衝擊

智庫點名工具機等4產業 受日圓貶值、關稅衝擊惡化

〔記者林菁樺／台北報導〕美國公告將對我出口商品實施暫時性關稅二十％，智庫內部初估，工具機、模具、塑膠製品及電子材料等四產業，因面對主要競爭對手的日本關稅僅十五％，加上日圓貶值等影響，評估「競爭力惡化」；而紡織業因東南亞關稅底定且多有設廠，影響反而趨緩；另汽機車零組件、半導體等十三項產業，衝擊估可持平。

該報告內容涵蓋美國對等關稅談判進度、關稅對我國個別產業影響評估，報告點名工具機、模具、塑膠製品與電子材料等四產業，受到日本對等關稅十五％，且日圓持續貶值的影響，不利我國產品價格競爭力。

請繼續往下閱讀...

影響持平產業則有扣件、水五金、手工具、汽機車零組件、資訊硬體、電子零組件、通訊、半導體、鋼鐵、醫療器材、製藥、食品及生技特化等十三項產業。報告指出，水五金、模具等因主要對手的中國稅率高於台灣，評估影響持平；至於資訊硬體、通訊等多已於越南、墨西哥等國設廠，可彈性調配產能。

外界矚目的汽機車零組件、半導體等，影響衝擊評估也是「持平」，原因是日本汽車關稅雖降至十五％，但日本AM（售後市場）零件市占率僅二％，且與我國AM汽車零組件產品非競爭關係；半導體因引用貿易擴張法第二三二條款，目前美國仍調查中未有定論。

東南亞關稅底定 紡織業設廠影響趨緩

紡織是唯一被認為影響趨緩產業，因該產業多已在東南亞各國設廠，可彈性調配產能，且東南亞各國關稅底定，符合預期，客戶訂單回流。

報告也以新台幣兌美元匯率為二十九元為假設，對二十項產業所受衝擊試算，結果顯示，資訊硬體產值減少十四．四六％影響最大，另扣件產值受衝擊約九．○五％，受矚目的汽機車零組件也有五．五二％，半導體影響僅約○．五％。

報告指出，資訊硬體因出口比重達九十五％，且銷美比率達六成，而扣件依二三二條款徵收五十％關稅，出口比重達九成四、銷美比重也高，受匯率衝擊都較大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法