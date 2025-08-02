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輸美關稅高於日 台13產業競爭力無虞

2025/08/02 05:30

台美關稅談判對我國產業可能衝擊台美關稅談判對我國產業可能衝擊

智庫點名工具機等4產業 受日圓貶值、關稅衝擊惡化

〔記者林菁樺／台北報導〕美國公告將對我出口商品實施暫時性關稅二十％，智庫內部初估，工具機、模具、塑膠製品及電子材料等四產業，因面對主要競爭對手的日本關稅僅十五％，加上日圓貶值等影響，評估「競爭力惡化」；而紡織業因東南亞關稅底定且多有設廠，影響反而趨緩；另汽機車零組件、半導體等十三項產業，衝擊估可持平。

該報告內容涵蓋美國對等關稅談判進度、關稅對我國個別產業影響評估，報告點名工具機、模具、塑膠製品與電子材料等四產業，受到日本對等關稅十五％，且日圓持續貶值的影響，不利我國產品價格競爭力。

影響持平產業則有扣件、水五金、手工具、汽機車零組件、資訊硬體、電子零組件、通訊、半導體、鋼鐵、醫療器材、製藥、食品及生技特化等十三項產業。報告指出，水五金、模具等因主要對手的中國稅率高於台灣，評估影響持平；至於資訊硬體、通訊等多已於越南、墨西哥等國設廠，可彈性調配產能。

外界矚目的汽機車零組件、半導體等，影響衝擊評估也是「持平」，原因是日本汽車關稅雖降至十五％，但日本AM（售後市場）零件市占率僅二％，且與我國AM汽車零組件產品非競爭關係；半導體因引用貿易擴張法第二三二條款，目前美國仍調查中未有定論。

東南亞關稅底定 紡織業設廠影響趨緩

紡織是唯一被認為影響趨緩產業，因該產業多已在東南亞各國設廠，可彈性調配產能，且東南亞各國關稅底定，符合預期，客戶訂單回流。

報告也以新台幣兌美元匯率為二十九元為假設，對二十項產業所受衝擊試算，結果顯示，資訊硬體產值減少十四．四六％影響最大，另扣件產值受衝擊約九．○五％，受矚目的汽機車零組件也有五．五二％，半導體影響僅約○．五％。

報告指出，資訊硬體因出口比重達九十五％，且銷美比率達六成，而扣件依二三二條款徵收五十％關稅，出口比重達九成四、銷美比重也高，受匯率衝擊都較大。

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