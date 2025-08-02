劍指中國！ 川普課徵洗產地產品40％關稅

美國總統川普揚言，對任何經他國「轉運」的產品將課徵額外的四十％關稅。圖為一名越南海防市工人正在搬運塑膠箱。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普揚言，對任何經他國「轉運」的產品將課徵額外的四十％關稅。此懲罰措施旨在打擊中國產品為規避美國關稅，而慣用的「洗產地」伎倆。凱投宏觀首席經濟學家法伊指出，目前不清楚如何實施該關稅，因為許多國家對於判定「轉運」的「原產地規則」仍未能確定。

彭博報導，相關細節對越南等東南亞國家尤其重要，這些國家已成為美國的主要商品供應國，許多企業與工廠遷移產線，以回應川普第一任期時的美中貿易戰，而這些企業多數仍依賴中國的原物料或零組件進行生產。

請繼續往下閱讀...

泰國副商務部長辰塔維指出，泰國十九％的對等關稅仍能維持競爭力，因為與馬來西亞、印尼、柬埔寨與菲律賓相當，低於越南的二十％，但轉運問題仍未解決，原產地的規則，有待與美國進一步釐清。泰國財政部長皮猜也指出，成分含量若在地占比超過四十％應被歸類為泰國製造，但泰國尚未就相關細節與美國達成協議。

「轉運」國家與規避手段 美將每月公布

儘管白宮沒有提供判定「轉運」的具體細節，但週四聲明說，美國將每個月公布國家與「用於規避的具體手段」清單，以協助進行公共採購、商業盡職調查與國安審查。

「轉運」關稅主要目標是中國，川普指控中國濫用自由貿易規則，以廉價進口品掏空美國製造業與就業。美國與中國的關稅休兵協議將於兩週後到期，川普將決定是否延後該期限。美國前貿易談判代表歐爾森指出，「轉運條款直接針對中國利益，勢將影響目前正在進行的美中貿易談判」。

金磚國與中國關係密切 面臨高對等關稅

除了轉運議題外，與中國關係緊密的金磚國家都面臨美國較高的對等關稅，比如巴西五十％、印度二十五％、南非三十％，中國目前關稅約五十五％。「彭博經濟」首席貿易經濟學家庫森說，關稅將對全球GDP造成重大衝擊，但最大輸家是中國，中國仍面臨數項關稅，包括二十％的芬太尼關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法