焦點評價》假專業真造謠 藍白唱衰神邏輯

具財經背景的國民黨主席朱立倫居然說出：「如果加上匯率損失約十二％，對台灣而言仍然是三十二％的重大成本負擔，尤其相對日本、韓國的十五％，我們是嚴重的挫敗」。（資料照）

記者蘇永耀／特稿

美方公告台灣關稅為二十％，未來還待雙方繼續談判，賴清德總統昨也向國人信心喊話，可望再調降稅率。換言之，這不是最終的稅率數字，美國也沒有公布台灣的投資項目或開放市場內容，此事仍動態發展。但藍白兩黨急於「定調」，一味抨擊政府談判失敗，大噴政治口水，如此假專業真造謠，難道在野只剩下帶風向、扯後腿之唱衰能事。

面對關稅談判，在野理應成為政府對外談判的堅強後盾，但具財經背景的國民黨主席朱立倫居然說出：「如果加上匯率損失約十二％，對台灣而言仍然是三十二％的重大成本負擔，尤其相對日本、韓國的十五％，我們是嚴重的挫敗。」匯損可以加計稅率的神邏輯，連自詡財經立委的賴士葆也跟著講。這說法若能通，難道台幣大貶二十％，我們就可以自稱是談到零關稅嗎？這般錯假說法，在野刻意擴散，打擊國人信心。

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針對在野批評台美談判是黑箱，總統昨已說明，美國對世界各國推動新關稅政策，大家都遵守國際經貿談判慣例並簽保密協定，台灣自然沒有例外，且攸關國會權力的部分，一定要經過國會同意。藍白於立院握有多數，最後的協議理當會嚴格把關，此刻亂帶風向意欲為何，提前走漏消息導致談判籌碼盡失，這對我們國家有何好處。

目前來看，台美談判是朝向審慎樂觀。在野質疑二十％的稅率，低於競爭國家日本、韓國的十五％，但我們現階段是從三十二％降至二十％，降了十二個百分點，日韓談完是從廿四％、廿五％降至十五％，降十個百分點之內，可合理推論我們的「暫時性關稅」降幅不僅較大，未來談完還可望降更多，倒是在野政客急唱衰，假專業真造謠，試想，誰最樂見這類亂台行徑呢？

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