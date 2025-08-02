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赴美採購大宗物資 農業部長將率團

2025/08/02 05:30

消息人士透露，過去大宗穀物採購團通常是由農業部次長陪同，這次則是農業部長親自率團。圖為農業部長陳駿季。（資料照）消息人士透露，過去大宗穀物採購團通常是由農業部次長陪同，這次則是農業部長親自率團。圖為農業部長陳駿季。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕台美持續磋商關稅，學者建議可加大對美國大宗穀物採購量；產業界人士透露，農業部已與國內大宗穀物採購業者達成共識，未來四年將採購美國大宗穀物與肉品等金額拉高到一百億美元。

四年增至百億美元

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，不能以目前稅率論斷行政團隊不夠努力，「我國目前稅率較日韓高，意味我國在農業等方面並未退讓」；因這類談判不僅聚焦在關稅稅率，還包含如何放寬非關稅貿易障礙，也建議台灣在堅守糧食安全與國民健康底線下，若要爭取更優惠稅率，可擴大美國大宗穀物（黃豆、小麥、玉米）訂單量。

他提議九月就要出發的大宗穀物採購團可提前，並將目前的大宗穀物庫存量從二個月提升到三個月。

台灣去年自國外進口大宗穀物等年產值近三十億美元，其中自美國輸入的「黃小玉」產值約十三億美元。產業界知情人士表示，採購團原定六月就要出發，但因美方人士無法配合我方行程，才延到九月。

該人士表示，過去大宗穀物採購團通常是由農業部次長陪同，這次則是農業部長親自率團，也將擴大對美大宗穀物與牛肉等肉品採購量，預計未來四年採購美國大宗穀物與牛肉等肉品產值，從現在四年近八十億美元，擴大到一百億美元。

台灣黃豆、玉米因考量價格，過去多從巴西買進，目前產業界在成本差不多情況下，已盡量將大宗穀物轉為自美國採購。

農業部指出，採購團是由外交部籌組，對部長是否親自率團赴美，不予評論。

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