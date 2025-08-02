台美關稅談判》專家︰232調查同時協商 台美談判不容易

專家與智庫多認為，對等關稅和事關晶片關稅的二三二條款對台灣都有影響，兩者必須同時協商，所以沒那麼好談。（路透檔案照）

連賢明：目前談判像在打「季後賽」

〔記者徐子苓、王孟倫／台北報導〕台灣對等關稅昨揭曉為二十％，低於原先的三十二％、但高於日韓的十五％。專家與智庫多認為，對等關稅和事關晶片關稅的二三二條款對台灣都有影響，兩者必須同時協商，所以沒那麼好談；且台灣尚未正式承諾市場開放或投資，美國即已釋出善意將稅率降到二十％，只要能守住半導體稅率，就是成功的談判。

中經院院長連賢明觀察，無論是台灣對美採購、投資額，或是開放市場等細節都還未公布，因此判斷目前公布的應是暫時稅率。他強調，關稅談判很像在打「季後賽」，不能因為我們還沒打完，就說我們比別的隊伍落後。

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連賢明說，據了解，所有關稅談判到最後都必須由美國總統川普拍板，大部分國家可以由談判代表直接和川普對話，但台灣受限於外交因素，談判結果要再經過一手，時間上對台灣較不利。

東海大學經濟系教授邱達生認為，如果台灣的二十％並未伴隨著對美國額外的承諾，例如日韓付出高昂代價，承諾鉅額投資且項目由美方決定，那這樣的結果可能算是不錯。

邱達生指出，台灣輸美最大宗產品，包含電子零組件、資通產品等，並不包含在對等關稅中，而是還在磋商中的二三二條款，若為了取得和日韓稅率一樣的成果，而必須付出高昂代價，台灣應該評估是否划算。

李鎮宇：守住半導體稅率就算成功

台新新光金首席經濟學家李鎮宇表示，對等關稅談判結果比預期好，因為台灣將對等關稅與二三二調查包在一起談，只要能夠守住半導體稅率，就是成功的談判。

他說，對台灣來說，對美談判是「兩階段賽局」，若被拆成兩段，前面先談對等關稅，後面再談二三二調查，第一階段恐怕是底牌盡出，因此談判團隊把對等關稅與二三二調查包在一起談是正確的。

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