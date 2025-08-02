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台美關稅談判》與美洽約下次會議 我爭取半導體關稅優惠

2025/08/02 05:30

行政院台美經貿工作小組昨透露，台美目前已在洽約下一次會議，只要達成協議，可望再調降對等關稅稅率，並爭取二三二條款關稅優惠待遇。（路透檔案照）行政院台美經貿工作小組昨透露，台美目前已在洽約下一次會議，只要達成協議，可望再調降對等關稅稅率，並爭取二三二條款關稅優惠待遇。（路透檔案照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院台美經貿工作小組昨透露，因談判時程安排，台美尚未能進行總結會議，因此美方先對我國公布二十％的「暫時性稅率」，雙方後續將持續磋商，且一併討論供應鏈合作及二三二條款相關議題；目前已在洽約下一次會議，只要達成協議，可望再調降對等關稅稅率，並爭取二三二條款關稅優惠待遇。

美國商務部今年四月以國家安全名義，依「貿易擴張法」第二三二條規定，對進口半導體展開調查，為徵收晶片等半導體關稅鋪路。

討論供應鏈合作、二三二條款議題

根據路透社最新報導，已有美國官員證實，賴總總對於「談判仍在持續進行中」說法是準確的。官員分析，美方此次公布的行政命令中明確指出，「某些」在附件一所列的外國貿易夥伴，已同意或即將與美國達成具實質意義的貿易與安全協議，且這些夥伴的商品，在與美方完成協議並經川普發布後續命令確認前，將先適用附件一所載的稅率，顯示「暫時性稅率」的機制確實存在。

行政院指出，台灣是美國第六大貿易逆差國，二○二四年貿易逆差達七三九．二億美元，美國四月二日公布對台灣對等關稅為三十二％，昨將稅率調降為二十％，後續台美雙方達成協議後，稅率可望再調；台美雙方皆表達將持續進行磋商，致力完成協議，目前已在洽約下一次會議。

行政院說，我方將盡快與美方完成磋商達成協議，爭取再調降對等關稅，並同時就二三二條款相關議題一併進行磋商，以同時爭取二三二條款關稅優惠待遇。

行政院強調，台美雙方談判團隊已完成技術性磋商，就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性、經濟安全等議題達成一定共識，並依雙方共識進行聯合聲明草案磋商；台美雙方歷次商討範圍更包括投資、採購、經貿合作等議題，盼強化台美高科技供應鏈合作，共同鞏固雙方全球高科技領導地位，深化台美關係。

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