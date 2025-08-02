運價連8跌 美國線有望止跌

運價連8跌。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌41.85點至1550.74點，週跌幅2.62%，為連8跌，4大主要航線全數走跌。

針對台灣暫時性對等關稅20%一事，法人指出，美中關稅談判對於貨櫃市場影響性較大，美中雙方在7月29日達成共識，將尋求延長原定8月12日到期的90天關稅休戰期，此次美中關稅休戰期在傳統旺季期間，考量仍是較低稅率，且近期美國線經過大幅修正，原本因關稅豁免期到期而觀望的需求，有望逐漸恢復，有利美國線止跌反彈。

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就中長期而言，法人說，近期美國與多數國家的關稅稅率普遍落在15%-25%區間，對於下游客戶而言，衝擊較先前預期為低，加上美中談判朝正向發展，對於原本美國關稅政策可能導致貨櫃海運市場需求出現大幅下修的疑慮，可望獲得舒緩。

根據最新運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為2051美元，較前一期下跌39美元，週跌幅1.86%；遠東到地中海運價每TEU為2333美元，較前一期下跌85美元，週跌幅3.51%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）運價為2021美元，較前一期下跌46美元，跌幅2.22%；遠東到美東運價每FEU為3126美元，較前一期下跌252美元，跌幅7.46%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週下跌17美元，至412美元，跌幅3.96%。

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