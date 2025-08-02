飆股幕後》機器人題材連發 新漢3週漲逾4成

新漢看好旗下機器人控制器、功能安全模組業務發展前景。（新漢提供）

記者方韋傑／特稿

受惠於7月機器人題材連發，催動相關概念股漲勢不斷，本週由數位產業署與台北市電腦公會共同主辦的「AI WAVE SHOW」亞太指標AI應用平台大展開幕，接力助攻話題熱度。控制器廠新漢（8234）昨日盤中一度觸及112.5元，創下18年新天價，儘管終場收在108.5元，小跌0.92%，但是週線已連續收3根紅K，區間漲幅逾40%。

三大法人7月買超新漢5204張，其中外資佔比86.26%、投信1.3%、自營商12.43%，昨日外資繼續買超1617張、自營商賣超208張，三大法人合計買超1409張。近月持股100張以上大戶比重增加1.54個百分點，顯見該公司頗受市場青睞，不過由於股價逼近歷史高點123元，提醒投資人應留意追高風險。

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功能安全模組 預計Q4釋出樣品

新漢今年營收以優於去年作為目標，管理階層看好歐美市場安全標準逐步提升，功能安全模組將成為人形機器人應用的關鍵門檻。旗下已完成封裝設計的產品，正由多家客戶進行整合測試與安規驗證，預計今年第4季釋出樣品，2026年上半年小量出貨、下半年進一步放量，初期月出貨量約100至200台。

AI技術方面，新漢認為，真正的AI機器人需整合感測、驅動與安全架構，公司目標是協助業界打造具商業化水準的智慧平台。公司已整合輝達第一代模型，實現AI決策、運動控制與功能安全「三合一」設計，並正與輝達合作開發第二代AI系統，提升即時判斷與自主學習能力，應用將擴及人形機器人與機器狗等設備。

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