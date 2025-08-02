飆股幕後》高階鑽針 大戶鎖碼 尖點兩個月漲1.3倍

尖點位於泰國巴真府工業區的第一期廠房。（尖點提供）

記者卓怡君／特稿

隨著各大CSP（雲端服務商）大舉發展AI（人工智慧）機房，對於AI伺服器需求量大增，因AI技術需要快速高效處理大量數據，電路板上元件佈局和連接越來越精密，使電路板的精密度、設計複雜性益發重要，因此對高階鑽針設計及鑽孔加工需求大增，尖點（8021）為台灣老牌PCB鑽針與鑽孔服務業者，法人甚少著墨，但自6月中下旬起獲得市場主力與大戶青睞，一路鎖碼，股價看回不回，漲勢凌厲，從6月上旬已來波段漲幅高達1.31倍。

尖點近年高度投入新型膜層、高縱橫比鑽針、背鑽鑽針、DB刀等高階產品的研發設計與應用，尖點表示，公司針對AI伺服器、低軌衛星與電動車三大領域開發對應的高階產品，其中包括高階伺服器及高階HDI板之高縱橫比鑽針，大幅改善高多層板斷針率，亦提供客製化背鑽針產品，具有高於一般鑽針的精良鑽面切削力及排屑效果。

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針對低軌衛星、電動車推出精密鑽針

此外，針對低軌衛星需求，推出應用於低軌衛星之精密鑽針；至於電動車所需的車用電子電路板材料朝向厚銅方向發展並更強調散熱效益，尖點提出適用於汽車板多種PWB（印刷線路板）材料應用之系列鑽針，透過抗磨損及排屑力以達成厚銅板加工能力，適合需高度可靠性的電動車雷達及BMS（電池管理系統）應用。

尖點除了台灣與中國生產基地外，泰國廠今年正式投產，第一期以高精度設備及尖點自有品牌鑽針，針對高階HDI、伺服器及車載電子等PCB產品，提供專業鑽孔及鑽針再研服務。因產品組合優化，獲利能力明顯成長，該公司自結6月營收年增12.4%，每股稅後盈餘0.24元，年增58.4%。

不過尖點融資自6月以來一路大增，融資使用率從6-7%，到7月31日已達78.5%，短線追高風險大，需留意獲利了結賣壓。

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