7月新車領牌 創15年新低

觀察高單價的豪華進口車受到關稅議題影響尤其嚴重，7月LEXUS領牌數2392輛，年減28%。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕受到台美關稅及汽車貨物稅政策不明的魔咒持續糾纏，7月全台新車領牌數僅3萬5483輛，月小增3.4%、年減22.3%，創下2010年以來的15年同期新低。

累計1~7月全台新車領牌數23萬4450輛，年減15.7%。其中7月進口車領牌數1萬5914輛，年減25.6%，市佔率44.8%，累計1~7月領牌數11萬3084輛，年減14.4%，市佔率48.2%；豪華進口車7月領牌數8071輛，年減28.3%，累計1~7月領牌數5萬8675輛，年減17.2%。

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關稅衝擊進口豪車 年減28.3%

觀察高單價的豪華進口車受到關稅議題影響尤其嚴重，7月LEXUS領牌數2392輛，年減28%；M.Benz領牌數1756輛，年減37.4%；BMW領牌數1449輛，年減33.9%；PORSCHE領牌數355輛、年減34.7%；VOLVO領牌數291輛、年減66.6%；AUDI領牌數263輛、年減35.2%。

和泰汽車（2207）代理的TOYOTA+Lexus7月領牌數1萬3616輛、年減19.8%；累計1~7月領牌數9萬0183輛，年減1.6%，市佔率38.5%。

中華汽車（2204）旗下MITSUBISHI+CMC+MG三品牌7月合計領牌數3576輛、年減29%；累計1~7月領牌數2萬5435輛，年減27.3%，市佔率10.8%。

裕日車（2227）代理的NISSAN+INFINITI兩品牌7月領牌數合計1270輛、年減35.6%；累計1~7月領牌數7678輛、年減38.4%，市佔率3.3%。

三陽（2206）代理的HYUNDAI汽車7月領牌數1549輛，年減19.4%；累計1~7月領牌數1萬877輛，年減24.3%，市佔率4.6%。

車商表示，企業最怕的就是「不確定性」，台美對等關稅演變成暫時性關稅，像1顆未爆彈一樣，炸彈未拆，消費者購車陷入觀望，嚴重衝擊買氣，直言再拖下去，今年新車銷量恐會跌破40萬輛。

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