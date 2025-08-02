高雄2奈米P2廠裝機 台積電年底前試產

台積電昨展開高雄2奈米P2廠設備裝機。（記者李惠洲攝）

P1近期邁入量產

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電（2330）昨（1）展開高雄2奈米第二座廠（P2）設備裝機，預計今年底前加入試產行列，隨著第二座廠進入裝機階段，第一座廠（P1）近期也邁入量產新里程碑。

台積電雖宣布加碼投資美國千億美元，但先進製程在台灣投資擴產的腳步持續熱絡，其中，位於高雄楠梓科學園區第一座晶圓廠（F22廠P1），供應鏈傳出，最近也進入量產，月產能上看1萬片。

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供應鏈設備業者透露，台積電今年3月31日在高雄舉行2奈米擴產典禮，其中主要是P2廠上梁儀式，經過近4個月的廠房趕工、建置無塵室等廠務工程後，P2廠A區昨開始進行設備裝機，估計3-4個月後，可加入試產行列，P1、P2規劃今年共可達3.5萬片月產能。

5年內驅動75兆終端產品價值

台積電2奈米首度採奈米片（Nanosheet）架構，試產良率先前傳出達65%，顯著超越英特爾的18A、三星的SF2，不過，台積電不透露良率多少，但強調比外界預期更好，且受惠AI相關客戶需求熱，2奈米在頭兩年設計定案數量的高於3、5奈米同期表現，並預估5年內驅動全球達2.5兆美元（將近新台幣75兆元）終端產品價值。

因應AI與先進製程需求快速升溫，台積電供應商再生晶圓廠昇陽半導體（8028）董事會昨通過再增加資本支出43.79億元，加上年初規劃的35.25億元合計達79.04億元，以加速產能擴充，今年產能將自原訂每月80萬片提升至85萬片，2026年自原95萬片大幅上修至120萬片，總計上修達30萬片，預計從今年下半年起陸續建置產線，2026年底完成擴產計畫。業界傳出，台積電近期向昇陽半導體提出追加再生晶圓的需求，顯見2奈米先進製程訂單增加超過預期。

不過受到美國宣布台灣對等關稅達20%的利空衝擊，台積電股價昨收1140元、下跌20元，市值失守30兆元大關，外資轉賣超3700多張。

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