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獲利速報》AES-KY獲利創高 上半年EPS19.36元 匯損影響 穩懋Q2每股虧0.99元

2025/08/01 05:30

AES-KY上半年每股稅後盈餘19.36元。（資料照）AES-KY上半年每股稅後盈餘19.36元。（資料照）

AES-KY獲利創高 上半年EPS19.36元

〔記者歐宇祥／台北報導〕受惠AI伺服器需求暢旺，且導入BBU（電池備援電力模組）的比例持續提升，電池模組股王AES-KY（6781）公告上半年稅後淨利16.53億元、年增82%，創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）19.36元。

AES-KY近年營運重返成長，主要就是受惠BBU需求大增所帶動，並看好後續BBU仍是主要成長動能，將以拓展新客戶、市占率為重要目標。該公司第二季稅後淨利8.25億元，約與首季持平、年增85%，每股稅後盈餘9.66元，上半年每股稅後盈餘19.36元、超越2024年前三季表現。

匯損影響 穩懋Q2每股虧0.99元

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵大廠穩懋（3105）昨公告第二季財報，受到匯損與子公司持有中國客戶上市股票波動影響，第二季由盈轉虧、淨損4.21億元，每股虧損0.99元；不過，穩懋指出，第三季營收預估季增可達mid-teens（14%~16%）、毛利率預計為low-twenties（21%~23%），全年營收重返成長軌道。

穩懋總管理處總經理陳舜平指出，第二季由盈轉虧，但晶圓代工產能利用率提升、營業毛利率上升至22.9%，合併毛利率為18.5%。面對第三季，陳舜平認為，進入歐美大客戶新機準備期，預估各產品線都有轉強機會，且產能利用率還能持續向上提升，帶動全年營收重返成長軌道。

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