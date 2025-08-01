法說會速報》日月光Q2獲利持平 下半年會「更忙碌」 友達Q3旺季恐不旺 下修資本支出

日月光投控營運長吳田玉表示，下半年營收將逐季成長，日月光團隊上半年相當忙碌，「下半年會更忙碌」。（日月光提供）

日月光Q2獲利持平 下半年會「更忙碌」

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測龍頭廠日月光投控（3711）昨召開法說會並公布第二季財報，第二季毛利率17%，季增0.2個百分點、年增0.6個百分點，稅後淨利為75.21億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.74元，較首季近持平，上半年EPS為3.49元。日月光投控營運長吳田玉表示，以美元計價，下半年營收將逐季成長，日月光團隊上半年相當忙碌，「下半年會更忙碌」。

日月光預估第三季封測業務以美元計價，營收約可季增9%~11%，以新台幣計營收約季增3%~5%，受匯率影響，毛利率約季減0.9~1.1個百分點；電子代工業務以美元計價營收約季增18%~20%，以新台幣計價營收季增12%~14%，營業利益率季增0.3~0.5個百分點。投控第三季以美元計價合併營收估季增12%~14%，以新台幣計價則估季增6%~8%，合併毛利率將季減1~1.2個百分點。

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吳田玉指出，日月光投控今年先進封測營收目標仍維持年增10億美元，並貢獻封測事業達10%的成長率，一般封測業務今年則約年成長中高個位數。受惠AI與整體市場復甦，估營收成長趨勢將持續至2026年後。

友達Q3旺季恐不旺 下修資本支出

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達（2409）昨舉行法說會並公布第二季財報，友達第二季雖面臨關稅與新台幣升值等不利因素，但因產品組合有利，毛利率提升，每股稅後盈餘0.26元，已連續3季獲利。

展望第三季，友達預期仍有匯率不利因素影響營收表現。董事長彭双浪指出，美國對各國加徵關稅後，是否影響美國消費市場甚至拖累全球經濟成長，還需密切觀察。由於部分客戶提前拉貨及關稅仍有不確定性，客戶備貨轉趨保守，下半年旺季力道恐不如往年。目前通路庫存健康，預期年底前仍有備貨需求，今年資本支出由300億元下修至280億元。

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