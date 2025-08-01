盤勢分析》關稅變數仍在 但短多仍有優勢

關稅變數仍在，台股昨尾盤漲勢小幅收斂，終場上漲80.8點。（資料照）

亞洲各國關稅陸續出爐，唯台灣稅率尚未揭曉，但外媒報導台灣有望拿到最佳稅率，帶動台股昨日在平盤上震盪走高，但市場仍憂慮半導體關稅，使得尾盤漲勢小幅收斂，終場上漲80.8點、以23542.52點作收，站上波段高點，成交量放大至4009億元。昨收月線，月線連3紅，7月漲1286.5點、漲幅5.78%。

昨日電子權值股表現強勢，台積電（2330）堅守盤上，盤中股價站上1165元新天價、終場收在1160元；鴻海（2317）宣布與機電大廠東元（1504）換股合作，攻AI資料中心商機，昨股價開高走高，終場收漲逾4%，台積電、鴻海月線都已連3紅。

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昨日三大法人同步買超台股，其中外資買超87.14億元、投信買超0.98億元、自營商買超83.99億元，三大法人合計買超172.11億元；外資台指期淨空單昨減少4187口，累計外資台指期淨空單減為33644口。

元大投顧指出，昨日資金聚焦AI供應鏈、PCB族群，短線多頭仍占優勢，不過市場仍擔憂半導體關稅等變數，需留意企業財報公告期，將有個股受匯損衝擊，投資人以挑選產業趨勢明確、低基期的個股為宜。

群益期貨則認為，昨日外資期貨、現貨樂觀布局，整體籌碼面略為樂觀。昨台股收高、成交量放大，輪漲結構不變，目前等待關稅結果出爐，短線台股將隨量能走出明顯波段趨勢。（記者歐宇祥）

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