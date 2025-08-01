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財經青紅燈》不婚不生的「袋鼠族」

2025/08/01 05:30

多數人將台灣低出生率歸因於「高房價」。（資料照）多數人將台灣低出生率歸因於「高房價」。（資料照）

多數人將低出生率歸因於「高房價」，才出現不婚不生，或就算結了婚，也得在養小孩或背房貸間擇一，另也出現越來越多賴在家靠父母養，經濟能力無法獨立的「袋鼠族」。

過去10年，台灣結婚對數最多的一年是2015年的15.43萬對，粗結婚率約千分之6.6，之後每年幾乎就像下樓梯般是越來越少，2021年因COVID-19疫情衝擊，創10年最少、全年僅11.46萬對，粗結婚率更直接跌破千分之5、僅千分之4.9。但2022至2024年這3年期間，年度結婚對數落在12.3萬對至12.52萬對間，粗結婚率也落在千分之5.3至千分之5.4間。

對比近10年的全國房價所得比、貸款負擔率，並取樣每一年度第四季數字為比較基期，2015年第四季全國房價所得比為8.51倍、貸款負擔率為35.81%；再觀察2022至2024年這3個年度的統計數據，全國房價所得比落在9.61倍至10.76倍之間，而房貸負擔率落在40.25%至46.62%之間，兩項數據均明顯加重不少，但這3年期間的結婚對數並未有明顯起伏。

因此可推論高房價雖然多少會影響不婚不生、低出生率，但理應不是唯一因素，而物價連年上漲，所得提升有限以及就業市場結構問題等，也是影響出生率的多種因素之一。

以南韓為例，所謂的「袋鼠族」越來越多，該族群在台灣被稱為「啃老族」，即指已成年卻賴在家、靠父母養，經濟能力無法獨立的年輕族群，而且這群人幾乎都受過完整教育，甚至不乏大學以上的學歷；假如這群人連收入都無法養活自己，都還得靠父母支助，更別期待他們想要結婚，甚至是買房了。（徐義平）

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