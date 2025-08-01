台達電下半年需求無虞 AI貢獻營收近3成

台達電董事長鄭平昨天出席法說會表示，集團AI相關營收比重已接近3 成，成長動能可望延續到下半年。 （台達電提供）

因應輝達新伺服器架構 強化電源櫃規格

〔記者方韋傑、實習記者劉羽珊／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）股價持續創新高後，後續產能布局與AI應用規劃受外界高度關注，董事長鄭平昨在法說會表示，集團AI相關營收比重已接近3成，成長動能可望延續到下半年；因應輝達新的AI伺服器架構，台達電將強化下一代電源機櫃規格，預計將導入利基型的高壓直流設計，深化AI資料中心布局。

台達電指出，目前獲利以AI伺服器電源與冷卻解決方案為主要貢獻來源，其中資料中心液冷系統市占率高、供不應求，下半年仍有新客戶加入。液冷產品前段組裝在台灣，最終系統於美國完成，目前正考慮將部分中段製程轉移至泰國。

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針對新一代AI資料中心架構，鄭平表示，輝達預期2027年將推動伺服器電源櫃全面導入高壓直流電，台達電多年來在高壓直流設計技術領域建立良好基礎，可望因應客戶需求快速切入，若輝達GB300等新平台提出相關需要，公司可視情況提供解決方案。

鄭平認為，下半年AI需求無虞，來自高效能運算應用的資本支出將持續推升AI基礎建設擴張。目前公司的AI相關營收主要集中於伺服器電源（占整體22%）與冷卻系統（占5%），產品組合帶動整體毛利上揚，受惠於AI產品毛利率優於整體平均，對獲利貢獻程度極高。

擴張泰國新廠 滾動調整

台達電旗下泰國新廠持續興建中，已有三座廠房啟用、三座在建，視地緣與關稅變化滾動調整，但若美方關稅維持36%，泰國擴產有可能視客戶需求調整，美國廠區則將強化系統組裝能力。

台達電也看好模組化資料中心（如貨櫃型AI機房）潛力，受惠於「標準化AI方案」需求日增，已推出一站式解決方案，未來將持續強化服務性業務的團隊規模，審慎觀察是否透過併購進一步擴展。

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