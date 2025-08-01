金控敵意併購鬆綁？彭金隆：檢討董事會同意要件

金管會昨召開金控法修法公聽會，金管會主委彭金隆提出修法三點主要考量。 （記者羅沛德攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會六月預告金金併修法，關緊「敵意併購」大門，引發業界不少議論。金管會昨召開修法公聽會，面對立委質疑如此等同讓經營不善、公司治理差或過低持股的大股東，永遠可高枕無憂？金管會主委彭金隆坦言，有關「投資方需取得被併購方董事會未反對決議」的要件，在實務上執行有困難，因此將重新研議，以求在市場穩定與制度彈性間取得平衡；這被業界解讀為金管會將有條件放寬。

希望公開收購 現金一次購足

彭金隆強調，金管會成立後有超過60個金融整併案，但自2018年相關規定通過後，沒有一家是透過公開收購完成整併，此次修法有三點主要考量，一是金控公司不能做財務性投資，因依照《金控法》規定，金控若要進行投資，必須取得25%的控制性持股，這是法律明定的要求。

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二是全現金收購，他解釋，這是為了明確區隔《金控法》第26條（換股合併）和第36條（公開收購）在公司治理程序上的差異；當時訂定第36條的本意，就是希望公開收購能「一次購足」、並採全現金方式。

三是董事會不反對要件的調整，彭金隆說，在《金控法》第36條中規定，公開收購方需取得被併購方董事會不反對、或取得過半控制性持股或合理說明，「這在實務操作上確實有困難」，這部分金管會將會調整，並徵詢各界意見，研擬更可行的條件設計方式。

貿然啟動收購 影響金融穩定

彭金隆強調，金融整併的理想目標，並非為了併購而併購，更不是單純追求規模擴張，而是要產生實質的「綜效和經濟效益」；若併購方無法提出明確的整併規劃與充分把握，貿然啟動收購，反而可能對市場造成困擾，甚至引發信心動盪。

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