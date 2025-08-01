央行理事示警 留意房市反轉、影響金融穩定

中央銀行昨日公布六月理監事會議紀錄，有理事示警注意民眾取得房貸困難的問題，還有數位理事提醒央行需留意爛尾樓個案，避免影響金融穩定。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨日公布六月理監事會議紀錄，有理事示警注意民眾取得房貸困難的問題，還有數位理事提醒央行需留意爛尾樓個案，避免影響金融穩定；有位理事建議，若下半年景氣反轉，部分規模小、財務槓桿較大的建商可能面臨衝擊，央行應備妥因應方案，以免整體產業局勢惡化。

央行自去年九月推出第七波選擇性信用管制措施，多位理事指出，房市已降溫，全體銀行新承作住宅貸款金額及購置住宅貸款餘額持續下降，惟不動產貸款集中度仍高，認同維持管制措施不變；有理事指出，因房價指數仍呈正成長，顯示房價仍上升，若現在放寬選擇性信用管制措施，恐不利維持過去七波管制成效。

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多位理事關注房市資金供需問題。有位理事指出，為期一年的銀行自主控管不動產貸款總量已顯現成效，雖信用資源仍有過度流向不動產市場情形，但部分銀行為達成自訂控管目標而趨於嚴格，而今年下半年交屋量大，恐使部分符合條件的申貸民眾無法順利取得貸款，宜適時妥善處理申訴案件。

另有理事表示，近年預售屋完工交屋潮湧現，房貸需求增加，造成資金供需落差，如何因應房貸資金供需問題、且又要避免房價持續居高，須審慎處理。

央行自去年第二季起迄今，利率已連五季維持不變，多位理事同意，國內通膨已走緩，經濟仍穩健，但有理事提醒，美國調高關稅稅率將影響通膨與經濟活動，對於國內通膨影響可能是短暫性的，也可能因影響到供應鏈調整而有存續性，下半年經濟成長仍面臨許多不確定性。

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