Fed維持利率不變 川普再轟鮑爾

美國聯準會連續第五次維持利率不變，再度引發總統川普痛批Fed主席鮑爾「愚蠢且政治化」。（美聯社）

首度有2決策官員投反對票

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三會後頂住政治壓力，連續第五次維持利率四．二五％至四．五％不變，但包括副主席鮑曼和理事華勒均持反對立場，為一九九三年以來首度有兩名決策官員投下反對票。Fed主席鮑爾在政策會議後的鷹派言論，打擊外界對九月開始降息的信心，再度引發總統川普痛批鮑爾「愚蠢且政治化」。不過，Fed偏好的美國六月通膨數據顯示，美國物價加速上漲，為鮑爾的立場背書。

鮑爾表示，Fed目前正聚焦於控制通膨，而非總統川普想要的壓低政府借貸或房貸成本，並稱川普政府的貿易和其他政策，導致物價上漲的風險依然過高，在蒐集更多數據前，無法開始鬆綁對經濟的「適度」限制。

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儘管Fed在九月中旬的政策會議前，有整整兩個月的經濟數據做為參考，但鮑爾說，在了解川普政府改變關稅政策和其他政策將如何影響通膨、就業和經濟成長方面，Fed仍處於初步階段。

Fed偏好的六月核心個人消費支出指數（PCE）月增○．三％，符合市場預期，但高於五月的○．二％；年增則達二．八％，高於市場預期的二．七％，與五月上修後的二．八％持平。Fed設定的通膨目標為二％。

受鮑爾鷹派言論影響，週四利率期貨市場顯示，Fed九月降息的機率已降至四十％，十月降息的機率則為八十％，對短期利率敏感的美國二年期公債殖利率上漲○．○七個百分點，彭博美元指數漲至兩個月最高，美股四大指數開盤後漲跌互見。

針對Fed再度按兵不動，川普週四在「真相社群」再度痛批，鮑爾「太憤怒、太愚蠢、太政治，不適合這份工作」，「他（鮑爾）造成我們國家數兆美元損失，還進行了建築史上最不稱職、最腐敗的建築翻修！換句話說，『慢半拍』是個『大輸家』，而我們國家正在為此付出代價！」

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