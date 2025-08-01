出口及投資熱絡 第2季GDP上修至7.96％

近2年台灣GDP統計

4年新高 續居4小龍之冠

〔記者鄭琪芳／台北報導〕由於出口及投資熱絡，主計總處昨公布第二季經濟成長率概估七．九六％、較五月預測大幅上修二．七三個百分點，創下四年新高，並續居亞洲四小龍之冠，遠高於新加坡的四．三％、香港的三．一％及南韓的○．五％，也高於中國的五．二％。主計總處專門委員江心怡表示，AI需求強勁，帶動商品出口及資本形成遠優於預期，目前國內經濟「穩定成長」。

AI需求強勁 國內經濟穩定成長

主計總處說明，AI與新興科技應用需求強勁，加上美國對等關稅寬限期將屆，客戶加大備貨力道，第二季商品出口年增三成四，較五月預測多了七十六億美元，三角貿易表現亦佳，併計商品及服務，第二季輸出實質成長三十五．一％、上修六．五八個百分點；輸入實質成長三十一．九五％、上修六．二五個百分點。輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻五．七七個百分點。

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投資方面，企業投資動能延續，第二季新台幣計價資本設備進口年增逾五成，國內投資財生產量亦增四十六．六％，機械設備、營建工程、運輸工具與智慧財產投資均成長；概估第二季資本形成（含政府、公營與民間固定投資及存貨變動）實質成長五．五六％、上修七．九個百分點，對經濟成長貢獻一．五六個百分點。

江心怡說，電子零組件及資通訊產品合計占出口超過七成，可見AI帶動力道很強，相關產業的廠商也同步增溫，但其他業別表現相對平淡甚至衰退，值得關注。而AI需求強勁，廠商積極擴增廠房設備並持續投入研發，企業投資熱度可望延續。

至於民間消費，餐飲、娛樂、交通等消費持續增長，但關稅因素導致購車延遲，汽機車交車數明顯減少，加上股市成交值縮減，抑低國內消費成長；概估第二季民間消費實質成長○．五六％、為近十五季新低，較預測減少○．九一個百分點。

外界關切今年GDP是否跟進上修？江心怡表示，美國對等關稅帶來很大變數，主計總處將於八月中更新預測，目前國內外機構對台灣今年經濟成長率預測落在二．八％至四％。

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