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卓揆︰關稅確立後 將提特別條例修正案

2025/08/01 05:30

行政院發言人李慧芝證實，台美雙方已經完成技術性磋商，正進行聯合聲明磋商。（彭博資料照）行政院發言人李慧芝證實，台美雙方已經完成技術性磋商，正進行聯合聲明磋商。（彭博資料照）

台美完成技術性磋商 正研擬聯合聲明

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國對等關稅八月一日大限將至，日韓稅率十五％已陸續出爐，台灣遲未拍板。行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會證實，雙方已經完成技術性磋商，正進行聯合聲明磋商，如有進一步消息，將對國人報告說明。

行政院長卓榮泰在院會指出，目前對美談判正處於關鍵階段，但可以預期未來談判結果確立後，對我國各項進、出口產業所帶來的影響，勢必與今年四月提出特別條例時所推估的各項衝擊不同，因此有必要全面性調整修正特別條例的內容與範圍，並給予產業支持。

李慧芝指出，我國談判團隊目前仍在美國華府與美方磋商中，自台美雙方啟動談判以來，雙方團隊都肯定談判進度持續推進；由於八月一日期限將至，美方預計在美東時間七月卅一日前與多國啟動談判，台美談判團隊在時間有限情況之下，已完成技術性的磋商。

李慧芝說明，台美雙方已就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性及經濟安全議題，達成一定共識，也商討台美投資採購等經貿合作議題，雙方也以此進行聯合聲明磋商，現仍待美國政府決策流程，屆時再向國人報告說明。

由於日韓已經公布十五％稅率，我方是否有信心優於日韓？李慧芝僅說，現在要等美方公布最終稅率。對於是否可先提醒哪些產業可能有需要因應衝擊？她表示，我方談判基於「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」的四項底線進行。

卓揆表示，行政院會在最終談判結果確定後，依據國內外經貿情勢，以及產業支持的需求，再提出特別條例修正案，送請立法院審議，這是因應國內外情勢必要的修正，期待行政、立法兩院能夠繼續努力，完成立法及預算審議過程。

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