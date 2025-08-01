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允諾投資換美協議 歐盟日韓共付45兆

2025/08/01 05:30

與美達成協議國家稅率比較與美達成協議國家稅率比較

〔記者高嘉和／綜合報導〕台灣主要出口競爭對手的日本與韓國，陸續與美國達成關稅協議；雖然各國協議細節尚待敲定，但以美國總統川普透過自家社群平台Truth Social所公布的內容，光是歐盟與日、韓就允諾合計對美國投資達一．五兆美元（約新台幣四十五兆元）；且都承諾對美國增加上千億、甚至數千億美元的大額採購，才是這些國家與美國能達成關稅協議的關鍵。

對美投資部分，日本將在美國進行五五○○億美元龐大投資，聚焦在能源基礎設施與生產、半導體製造與研發、關鍵礦產開採加工、醫藥與醫療產品生產及商業和國防造船等。

韓國則承諾向美國提供三五○○億美元投資，其中二○○○億美元將用於晶片、核電和生物技術等韓國具備優勢的關鍵產業，一五○○億美元將用於造船業。

歐盟也承諾將在二○二八年前在美國進行六○○○億美元的新增投資，目的在深化跨大西洋聯盟，並提升美國經濟和製造業實力。

至於採購方面，日本允諾對美採購一○○架波音飛機，八十億美元的農產品，且將美國大米的採購量比重提高七十五％，另每年對美國防採購從一四○億美元增至一七○億美元；韓國也同意採購一○○○億美元的液化天然氣；歐盟則分三年採購七五○○億美元美國能源。

台對美投資採購 爭取不高於南韓

曾多次參與台美經貿談判的前官員分析，若以各國GDP（國內生產毛額）來看，韓國是台灣的近一倍、日本則超過五倍，台灣對美國承諾的投資與採購額理當不該高過日、韓，甚至可爭取「打對折」；但若從去年我國對美貿易順差高於日、韓來看，台美談判承諾的投資與採購額可爭取不高於韓國，應該是美方可接受的合理條件。

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