晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

韓投資美10.5兆 換取關稅降至15%

2025/08/01 05:30

美國總統川普週三宣布，美國和南韓達成貿易協議，美國對南韓商品徵收的關稅由25％降至15％。圖為電視螢幕播放美韓達成貿易談判的報導。（歐新社）美國總統川普週三宣布，美國和南韓達成貿易協議，美國對南韓商品徵收的關稅由25％降至15％。圖為電視螢幕播放美韓達成貿易談判的報導。（歐新社）

其中4.5兆投入美韓造船合作計畫 另將向美購買3兆能源產品

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週三宣布，美國和南韓達成貿易協議，美國對南韓商品徵收的關稅由二十五％降至十五％，南韓購買美國商品和額外投資的金額將達四五○○億美元。川普並簽署行政命令，將美國對巴西徵收的關稅提高至五十％，並對部分進口銅產品徵收五十％關稅。

川普在Truth Social發文說，美韓達成全面且完整的貿易協議，美國將對南韓商品徵收十五％關稅，南韓將在美國投資三五○○億美元，並向美國購買一千億美元能源產品。南韓將向美國全面開放市場，接受美國汽車、卡車、農產品等商品，不被課任何關稅。川普還說，南韓還同意額外投資一筆「金額龐大的資金」，並指南韓總統李在明將在未來兩週內造訪白宮，屆時將會公布這筆金額。

南韓總統李在明在臉書發文證實，將建立規模三五○○億美元的基金，以鞏固兩國的戰略產業合作基礎，助韓企進入美國造船、半導體、充電電池、生技和能源市場，基金中的一五○○億美元將用於兩國造船合作計畫；美國對南韓進口汽車的關稅也將降至十五％。

川普挺波索納洛 對巴西課50％關稅

川普另簽署行政命令，在十％基準關稅的基礎上，對巴西商品加徵四十％關稅，使巴西關稅稅率高達五十％，八月六日生效，以聲援遭巴西當局「政治迫害」的巴西前總統波索納洛。但飛機、鐵礦石和燃料、化肥等近七百類產品豁免四十％關稅，對巴西的衝擊降低。

川普還宣布，自八月一日起對銅管、銅線徵收五十％關稅，但未納入銅礦石、銅精礦和陰極銅，令市場大感意外，導致紐約商品交易所銅價大跌逾十七％。該命令還宣布，自八月二十九日起取消進口小額包裹的關稅豁免。

印度關稅25％？ 川普改口仍在談判

此外，川普日前揚言對印度徵收二十五％關稅，但後來改口仍在談判。美國商務部長盧特尼克則表示，已與泰國和柬埔寨達成貿易協議，但柬埔寨副總理孫占托表示，不清楚有任何新協議；兩國先前的關稅稅率均為三十六％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財