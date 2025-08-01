韓投資美10.5兆 換取關稅降至15%

美國總統川普週三宣布，美國和南韓達成貿易協議，美國對南韓商品徵收的關稅由25％降至15％。圖為電視螢幕播放美韓達成貿易談判的報導。（歐新社）

其中4.5兆投入美韓造船合作計畫 另將向美購買3兆能源產品

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週三宣布，美國和南韓達成貿易協議，美國對南韓商品徵收的關稅由二十五％降至十五％，南韓購買美國商品和額外投資的金額將達四五○○億美元。川普並簽署行政命令，將美國對巴西徵收的關稅提高至五十％，並對部分進口銅產品徵收五十％關稅。

川普在Truth Social發文說，美韓達成全面且完整的貿易協議，美國將對南韓商品徵收十五％關稅，南韓將在美國投資三五○○億美元，並向美國購買一千億美元能源產品。南韓將向美國全面開放市場，接受美國汽車、卡車、農產品等商品，不被課任何關稅。川普還說，南韓還同意額外投資一筆「金額龐大的資金」，並指南韓總統李在明將在未來兩週內造訪白宮，屆時將會公布這筆金額。

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南韓總統李在明在臉書發文證實，將建立規模三五○○億美元的基金，以鞏固兩國的戰略產業合作基礎，助韓企進入美國造船、半導體、充電電池、生技和能源市場，基金中的一五○○億美元將用於兩國造船合作計畫；美國對南韓進口汽車的關稅也將降至十五％。

川普挺波索納洛 對巴西課50％關稅

川普另簽署行政命令，在十％基準關稅的基礎上，對巴西商品加徵四十％關稅，使巴西關稅稅率高達五十％，八月六日生效，以聲援遭巴西當局「政治迫害」的巴西前總統波索納洛。但飛機、鐵礦石和燃料、化肥等近七百類產品豁免四十％關稅，對巴西的衝擊降低。

川普還宣布，自八月一日起對銅管、銅線徵收五十％關稅，但未納入銅礦石、銅精礦和陰極銅，令市場大感意外，導致紐約商品交易所銅價大跌逾十七％。該命令還宣布，自八月二十九日起取消進口小額包裹的關稅豁免。

印度關稅25％？ 川普改口仍在談判

此外，川普日前揚言對印度徵收二十五％關稅，但後來改口仍在談判。美國商務部長盧特尼克則表示，已與泰國和柬埔寨達成貿易協議，但柬埔寨副總理孫占托表示，不清楚有任何新協議；兩國先前的關稅稅率均為三十六％。

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