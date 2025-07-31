晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普：印度關稅25％ 8.1大限不延長

2025/07/31 05:30

美國總統川普週三上午宣布，將對印度課徵二十五％關稅，同時不會延長八月一日重啟對等關稅的最後期限。（歐新社）美國總統川普週三上午宣布，將對印度課徵二十五％關稅，同時不會延長八月一日重啟對等關稅的最後期限。（歐新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普週三上午宣布，將對印度課徵二十五％關稅，同時不會延長八月一日重啟對等關稅的最後期限。

川普在「真實社群」平台發文說，印度雖是美國盟友，但印度的關稅是全球最高之一，且其非貨幣貿易壁壘是最嚴格、可憎的，因此美國與印度的貿易往來相對較少。此外，印度絕大部分的軍備向俄羅斯採購，而在人人都希望俄羅斯停止對烏克蘭的殺戮行動之際，印度與中國是俄國能源最大買家，「所有這些事情都不好，因此印度將支付二十五％關稅，做為對上述作為的懲罰，從八月一日開始」。印度在四月二日被公布的稅率為二十六％。

白宮並未回應什麼是額外懲罰。川普後續發文：「我們與印度有巨大貿易逆差」。

川普也發文說，「八月一日期限就是八月一日期限：堅持不變、不會延後。美國的大日子，偉大的日子」。

川普在四月二日「解放日」宣布對等關稅引發全球恐慌後，又宣布暫停實施九十天，並預計七月九日重啟該關稅；儘管他當時表示，沒有計畫延長該期限，但在日期將屆前兩天，他簽署行政命令，將期限延後至八月一日。

川普週一曾表示，他可能對尚未與美國達成個別貿易協議的國家課徵十五％至二十％的關稅。

美財長安撫美企：關稅回彈不是世界末日

美國財政部長貝森特週二試圖在對等關稅生效之前安撫美國企業，暗示相關影響可能是短暫的；他說，「只要這些國家繼續向前，真誠談判，數日至數週的關稅回彈並不是世界末日」。

貝森特的「不是世界末日」之論不太可能安撫美國企業。美國商務部數據顯示，超過九十％美國進口商是小企業。專家警告，美國消費者可能很快就會面臨一些食品與用品價格上漲，因為企業將轉嫁關稅成本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財