川普：印度關稅25％ 8.1大限不延長

美國總統川普週三上午宣布，將對印度課徵二十五％關稅，同時不會延長八月一日重啟對等關稅的最後期限。（歐新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普週三上午宣布，將對印度課徵二十五％關稅，同時不會延長八月一日重啟對等關稅的最後期限。

川普在「真實社群」平台發文說，印度雖是美國盟友，但印度的關稅是全球最高之一，且其非貨幣貿易壁壘是最嚴格、可憎的，因此美國與印度的貿易往來相對較少。此外，印度絕大部分的軍備向俄羅斯採購，而在人人都希望俄羅斯停止對烏克蘭的殺戮行動之際，印度與中國是俄國能源最大買家，「所有這些事情都不好，因此印度將支付二十五％關稅，做為對上述作為的懲罰，從八月一日開始」。印度在四月二日被公布的稅率為二十六％。

請繼續往下閱讀...

白宮並未回應什麼是額外懲罰。川普後續發文：「我們與印度有巨大貿易逆差」。

川普也發文說，「八月一日期限就是八月一日期限：堅持不變、不會延後。美國的大日子，偉大的日子」。

川普在四月二日「解放日」宣布對等關稅引發全球恐慌後，又宣布暫停實施九十天，並預計七月九日重啟該關稅；儘管他當時表示，沒有計畫延長該期限，但在日期將屆前兩天，他簽署行政命令，將期限延後至八月一日。

川普週一曾表示，他可能對尚未與美國達成個別貿易協議的國家課徵十五％至二十％的關稅。

美財長安撫美企：關稅回彈不是世界末日

美國財政部長貝森特週二試圖在對等關稅生效之前安撫美國企業，暗示相關影響可能是短暫的；他說，「只要這些國家繼續向前，真誠談判，數日至數週的關稅回彈並不是世界末日」。

貝森特的「不是世界末日」之論不太可能安撫美國企業。美國商務部數據顯示，超過九十％美國進口商是小企業。專家警告，美國消費者可能很快就會面臨一些食品與用品價格上漲，因為企業將轉嫁關稅成本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法