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盤勢分析》短線審慎應對 提防高點修正

2025/07/31 05:30

台股加權指數昨上漲260.2點，收在23461.72點，成交量約3362億元。（資料照）台股加權指數昨上漲260.2點，收在23461.72點，成交量約3362億元。（資料照）

受到各方關稅傳聞干擾，昨日台股出現劇烈波動，開高後震盪，買盤重心由電子轉向傳產，終場加權指數上漲260.2點，收在23461.72點，成交量約3362億元。

在三大法人動向，外資昨日買超141.93億元、投信買超14.82億元、自營商買超53.74億元，合計買超210.49億元；外資台指期淨空單昨減少3045口，累積外資台指期淨空單約3.78萬口。

野村投信指出，預期下半年台股仍有機會挑戰年內高點，甚至歷史新高，不過短線來看第二季財報將陸續公布，加上市場持續消化美國新關稅帶來的衝擊，短期波動或許難免，但在多空交錯之際，投資人更應關注長期趨勢向上的產業，因為資金終將回流結構性成長題材。

保德信投信認為，在美股持續創高、指標科技大廠財報亮眼等利多加持下，台股指數不僅來到波段高點，技術面也持續強勢，顯示盤勢再度轉由多方掌控，持續高檔震盪的機率較高，建議投資人宜選股不選市，佈局跌深題材股及長線趨勢股，AI仍為今年台股動能主軸。

元大投顧分析，台股線型保持上升軌道型態，最快本週季線與年線可呈現黃金交叉，不過面對關稅稅率即將揭曉，額外附帶半導體232條款考驗，市場追價心態保守；就短線角度觀察，隨著日KD指標高檔鈍化後反轉，指數逢高修正與月、季線正乖離幅度，建議投資人在操作上需謹慎應對，提防失望性與獲利賣壓同步湧現。（記者張慧雯）

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