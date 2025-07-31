晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

攜手助南部風災重建／國泰金捐2千萬 為災區盡一份心

2025/07/31 05:30

國泰金控捐款2千萬元給衛福部賑災專戶，以實際行動為災區重建盡一份心力。（國泰金控提供）國泰金控捐款2千萬元給衛福部賑災專戶，以實際行動為災區重建盡一份心力。（國泰金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部，造成嚴重災害損失與人民傷亡，為支持受災民眾共同面對漫長重建之路，國泰金控宣布捐款新台幣二千萬元予衛福部賑災專戶，以實際行動為災區重建盡一份心力，盼能幫助受災民眾早日重建家園、恢復正常生活。

國泰金控秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，除了伸出援手提供重建所需資源外，旗下子公司國泰人壽、國泰產險在颱風來襲時即於第一時間啟動關懷機制。國泰人壽保戶服務關懷機制，包含快速理賠服務、醫療理賠預付金、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸本息緩繳、免費保單補發等服務措施（即日起今年九月三十日止）；國泰產險則針對保戶住家因颱風受損，立即啟動快速理賠服務，並提供番石榴農作物「理賠即時通」服務。

國壽業務同仁也在第一時間展現溫暖行動，同為居住在災區的嘉義市同仁，自發準備「關懷包」送至保戶家中，內含可即食食品、飲用水等，盡己之力提供生活物資與關懷陪伴；嘉義縣布袋鎮同仁，雖自家尚未完全修復，卻仍自發性投入救災行動，親手準備愛心便當，送給在第一線辛苦搶修的台電人員；台南新營地區行銷主管帶領團隊災區送暖，進行愛心便當捐贈，交予村里長帶進災區家戶，以實際行動傳遞「同理心」與「在地力量」。

國泰產險即時關注丹娜絲風災影響情形，並主動進行關懷，如保戶住家因颱風造成財產受損，只要符合水災災害救助種類及標準之受災保戶，立即啟動住宅颱風及洪水災害補償保險快速理賠服務，只要檢具相關理賠文件後，即可快速下款，協助民眾清理及恢復家園。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財