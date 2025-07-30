台新新光金控歡慶合併 專屬優惠逾40項

台新新光金控旗下主要子公司攜手推出超過40項專屬優惠，邀請民眾一同歡慶台新新光合併。（台新新光金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台新新光金控在董事長吳東亮帶領下於24日正式完成合併，成為國內首樁金控合意合併首例，合併後總資產躍升為台灣第4大金控公司。台新新光金控旗下主要子公司攜手推出超過40項專屬優惠，並號召多家合作商戶響應，實體臨櫃及線上贈送限量好禮，邀請民眾共襄盛舉，一同歡慶台新新光合併。

限量發送客製化環保餐具

台新新光金控推出客製化專屬環保餐具，在全台銀行、人壽（服務中心、機場櫃檯）、證券等子公司實體臨櫃據點限量發送。旗下台新銀行與新光銀行聯手祭出多項優惠方案，包括針對辦理預開型信託，本金達新台幣100萬元享申辦手續費0元優惠；民眾透過數位通路換匯，美元、日幣、歐元等多達6種幣別都有特殊優惠。

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台新銀行也同步祭出房貸、車貸及信貸申辦貸款手續費0元抽獎活動，Richart Life會員還能領取「台新Point 幸運777」優惠券，藉由Richart Life APP功能「點兌點」、「兌好物」或「Richart Mart（含即享券）」累積兌點量滿台新Point 77點，再贈台新Point 7點。

活動期間刷台新或新光信用卡繳保費，同享最高2.7%回饋；台新與新光卡友至新光三越刷卡消費，出示會員身份，當日當店單筆滿1000元，亦可獲得「10萬點skm points」抽獎機會一次；於全家門市刷台新卡、新光卡，單筆消費滿77元，即贈全家7元購物金。

新光人壽亦同步在全國通路26個區部及2個離島通訊處（金門、馬公）舉辦合併慶祝茶會，邀請保戶共襄盛舉，歡慶台新新光躍升第4大金控。

近期計畫出國的民眾，另可在新光人壽全台機場櫃檯投保旅平險，單件保費滿1500元以上，即可參加抽獎，獎項包括2萬元旅遊金、LV護照套、行李箱等實用好禮。

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