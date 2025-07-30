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財經青紅燈》關稅焦慮症

2025/07/30 05:30

川普的新關稅將於8月1日生效。（路透）川普的新關稅將於8月1日生效。（路透）

■鄭琪芳

隨著美國對等關稅第2次寬限期將至，目前尚未與美國達成協議的國家開始陷入焦慮，就連美國民眾也擔憂關稅將導致通膨捲土重來，川普政府製造的「關稅焦慮症」已蔓延全球，台灣也深受影響，尤其台灣接下來要面對對等關稅及半導體232調查兩波衝擊，不僅政府談判團隊面臨巨大挑戰，企業、民眾及投資人也焦慮不安。然而，從其他國家經驗來看，川普政府公布關稅稅率後，仍有談判調整空間，外界要及早做好準備，但也不必過度焦慮。

川普政府已陸續公布多國對等關稅，並強調對等關稅將於8月1日生效，不會再延期。不過，台灣關稅稅率遲未出爐，除了對美投資及市場開放等協商不易之外，近年來台灣對美國出口劇增，對美貿易出超快速擴大，也對台美談判造成沉重壓力。根據美國官方資料，2024年台灣對美國貿易出超達739億美元、為美國第6大逆差國；若根據我國海關統計，2024年對美貿易出超649億美元，2025年上半年就高達552億美元，改寫歷史新高。

台灣同時面臨對等關稅及232調查兩大威脅，目前台灣對美國出口近8成屬於「232條款」課稅範圍，對等關稅涵蓋範圍則占約2成。事實上，台灣上半年出口表現亮眼，且對美出口及出超均超車中港，除對等關稅引爆提前拉貨潮外，也與台廠掌握AI商機有關，台灣半導體產業掌握競爭優勢，具一定議價能力，若美國232調查決定對半導體課徵關稅，台積電等半導體大廠應能轉嫁大部分關稅成本，但高關稅勢必帶動終端產品漲價，導致需求下降，台廠也會受影響。

對等關稅及232調查即將掀牌，但也不至於一次定生死，從日本、歐盟等經驗來看，川普政府公布的關稅並非鐵板一塊，還是有調整空間，例如日本以5500億美元投資換取關稅從25%降至15%，台灣若要爭取較低關稅，可能也要付出更多代價，外界要有心理準備。

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