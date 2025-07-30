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盤勢分析》融資維持低水位 台股不致多殺多

2025/07/30 05:30

台美對等關稅開獎倒數計時，受到高度不確定性氛圍影響，台股昨天早盤一度大跌逾300點。（資料照）台美對等關稅開獎倒數計時，受到高度不確定性氛圍影響，台股昨天早盤一度大跌逾300點。（資料照）

台美對等關稅開獎倒數計時，受到高度不確定性氛圍影響，台股昨天早盤一度大跌逾300點，僅PCB（印刷電路板）概念股及無人機軍工概念股逆勢上漲，加權指數終場收在23201.52點，下跌211.46點，成交量約3782億元。

外幣匯率行情表（7/29）外幣匯率行情表（7/29）

觀察3大法人動向，昨天合計賣超61.94億元，其中外資終結連10買，賣超164.56億元、投信買超36.94億元、自營商買超65.69億元。外資台指期淨空單昨減少4103口，累積外資台指期淨空單為40876口。

啟發投顧副總容逸燊表示，台股昨天盤中因關稅稅率傳言下殺，可見高檔市場開始謹慎，短線資金轉進軍工股，但籌碼同樣未見低檔大戶吃貨，漲勢延續力道有待觀察，本波低點反彈以來融資始終維持低檔，即使因關稅回跌，也不至於連續重挫。

統一證券表示，目前台股技術面維持強勢，內外資籌碼正向，均有利多方，惟美國將公告台灣對等關稅稅率、及兩週內公告232條款半導體調查結果，干擾投資人情緒，預估短線台股指數高檔震盪。

操作上建議順勢而為做好資金配置，選股布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦在AI概念股、台積電供應鏈、PCB供應鏈、散裝、工具機與機器人概念、台幣升值概念股等。（記者楊雅民）

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