法說會速報》力成看Q3營收正向 資本支出提高

封測大廠力成昨召開法說會。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測大廠力成（6239）昨召開法說會，董事長蔡篤恭表示，第2季新台幣匯率強升，影響公司美元部位產生匯損與單季獲利表現，不過對第3季營收持正向成長看法，但仍須留意關稅變數，新台幣兌美元匯率若能維持在29.5元左右，毛利和獲利可恢復以往水準。

力成執行長謝永達則指出，第3季有全球貿易環境與關稅調整影響，客戶持續提前下單，展望穩健，但下半年整體市場氛圍仍趨於審慎，將持續關注川普政府對科技貿易競爭的措施，與關稅的發展。力成原規劃今年資本支出新台幣150億元，因應客戶與擴充產能需求，預期將增加至逾190億元，包括大尺寸扇出型面板封裝（FOPLP）有新突破。

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力成第2季受新台幣升值、夏季電費增加及年度員工調薪等影響，毛利率下滑至15.9%、季減1.1個百分點，其中匯損達6.7億元，衝擊稅後淨利為12.75億元、季減19.2%，每股稅後盈餘1.3元，較首季的1.58元為低，也創近9年多來單季獲利新低。

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