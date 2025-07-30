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世界先進：Q3出貨至少增7%

2025/07/30 05:30

晶圓代工廠世界先進昨日召開法說會，董事長方略預估下半年半導體景氣將溫和成長。（ 資料照）晶圓代工廠世界先進昨日召開法說會，董事長方略預估下半年半導體景氣將溫和成長。（ 資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）昨日召開法說會，針對下半年半導體景氣，董事長方略表示，美國對台灣對等關稅及半導體232調查雖然尚未公布，但從美國總統川普於4月初提出關稅政策至今，市場負面心理影響已經鈍化，他預估下半年半導體景氣將溫和成長。

方略：下半年半導體景氣溫和成長

展望第3季營運，世界先進總經理尉濟時指出，總體經濟雖存在不確定性，但客戶下單並未出現大幅變動，供應鏈積極因應關稅議題，客戶控制庫存與需求已逐步回穩，公司目前訂單能見度維持3個月，來自轉單的電源管理晶片需求增加。

預估第3季晶圓出貨量將季增7%至9%、平均銷售價格（ASP）季增約1%至3%，產能利用率從73%上升至約80%，並額外認列約占營收1%的長約收入。第3季匯率以新台幣28.7元兌1美元為設定基礎，毛利率續降到25%至27%。

尉濟時並表示，世界先進今年資本支出維持不變，約新台幣600至700億元，規劃9成用於新加坡12吋廠（VSMC）建廠，該廠預計2027年量產；剩下1成用在其它例行性維修等支出。

世界先進昨並公布第2季財報，受新台幣對美元大幅升值約5.4%，抵銷晶圓出貨量與平均銷售價格季增的效益，營收116.99億元、季減2.09%；不利的匯率、電費與年度調薪等影響，毛利率28.04%，季減2.06個百分點，但符合財測27%至29%區間；歸屬於母公司業主淨利20.43億元、季減15.37%，每股稅後盈餘1.11元。累計上半年每股稅後盈餘2.42元。

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