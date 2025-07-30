書劍集》對等關稅的不對等效應

在川普眼裡，美國加徵關稅、歐、日等其他國家開放市場，只是在扭轉過去的錯誤，對等關稅，當然要不對等。（路透資料照）

◎歐陽書劍

美國總統川普在四月初正式提出超高的對等關稅稅率後，美國通膨將加溫、經濟成長會受壓抑的後續效應，都在經濟學者的計算中；站在美國的相對一方，調降關稅及開放市場的國家，預期的結果雖各不相同，卻顯得更為悲觀。對等關稅的不對等性，不只呈現在彼此的稅率，也反映在影響的幅度與方向上。

美國聯準會（Fed）正在召開公開市場委員會（FOMC）會議，討論新的貨幣政策，預期將公布的政策利率應會再維持不變；然而，六月中的前次會議，委員們已調降二○二五年的預期經濟成長率，並上修年底的物價年增率及失業率。關稅效應雖未完全反映在貨幣政策的決策中，但委員們多不認為對美國經濟會有助益。

請繼續往下閱讀...

持類似看法的不僅是聯準會，根據耶魯預算實驗室（Yale Budget Lab）在二○二五年七月公布資料，預測美國物價與失業率都會因關稅增課而上升，並預期「關稅將使美國二○二五年與二○二六的實質經濟成長率，各降低○．五個百分點。」即使估計的數據有差異，但不少經濟學者都有同樣方向的看法。美國關稅近幾個月雖大幅增加，通膨率也未顯著上升，但在聯準會眼中偏向緊縮的貨幣政策，卻未能使物價增幅穩定下降，已經是一大警訊。

這是不是一個有趣的矛盾？既然高關稅不是好政策，許多人也都在勸阻美國總統川普提高關稅稅率的行為，各國先前為何不主動調降關稅？只能說維持高或低關稅稅率各有優缺點，包括產業的保護或升級、全球供應鏈的參與或壓制，甚至是國際關係的維護、國內利益團體的壓力等，背後的理由錯綜複雜。尤其是每個國家的狀況不同，產業政策、資源條件與發展階段都不一樣，早就形成了不對等的競爭條件。

不管是國際或國內，交易的雙方各取所需，能夠自主的談成買賣，本是因雙方互相滿意價格與產品品質；然而，在川普眼裡，美國加徵關稅、歐、日等其他國家開放市場，只是在扭轉過去的錯誤，對等關稅，當然要不對等。

美國是最大消費國、最大進口國，但經濟規模龐大，進口與出口占GDP的比例不算高，能承受以極端的經濟手段對付個別的國家。各國即使不滿，目前看來，多數也只能衡量受衝擊的程度，認清現實，將總體的損失盡量極小化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法