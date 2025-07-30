關稅2波衝擊 稅率仍可滾動調整

經貿專家指出，台灣將面對對等關稅與半導體二三二調查，對台灣傳統、高科技產業可說是二波衝擊。（路透資料照）

經貿人士︰對等關稅影響傳產 232調查衝擊8成出口額

〔記者林菁樺／台北報導〕台美對等關稅即將掀牌，經貿專家指出，台灣將面對對等關稅與半導體二三二調查，對台灣傳統、高科技產業可說是二波衝擊，需要朝野各黨團結因應，對於可能稅率做好準備，但無論最終數字高低，依川普二．○脈絡，仍可能爭取滾動調整。

該專家認為，隨著多國對等關稅均已出爐，而台灣遲未拍板，應該是卡在對美投資承諾、市場開放等細節，還待努力協商；若從台灣對美貿易順差狀況觀察，去年台灣順差達七三九億美元，今年上半年持續加大，這對我國談判當然會造成沉重壓力。

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專家也指出，台灣對美國的汽車關稅調降、農產品開放等，政府一方面得維持國家整體利益，另一方面這也是美國關切議題，兩者之間權衡與影響，都帶給執政黨龐大壓力，黨內理當更齊心團結應對；而朝野也應該在大罷免激情過後，面對台美談判達成一致性的立場，共同對抗關稅議題。

稅率、台幣升幅 拚低於中日韓

他分析，對等關稅攸關我國機械、工具機等傳統產業生存，但二三二條款將涵蓋台灣出口金額近八成產品，衝擊伺服器、ICT等產品，尤其二三二半導體調查即將出爐，「這二波衝擊將免不了」；要關切不只是稅率數字，還要爭取比競爭對手的中國、日本、韓國等還要低，未來半年新台幣匯率走勢也應該一起納入，否則關稅稅率即使與競爭國相同，若新台幣升值幅度過大，無異是雪上加霜。

川普已表態剩下沒達成協議的國家稅率可能十五％到二十％之間。該專家指出，稅率高低不會是一次性，從加拿大到日本、歐盟等，哪個國家稅率不是一調再調，關稅只是川普用來達成戰略目的的武器，大家只要正常看待稅率數字，朝野團結做好準備，隨時有機會爭取動態調整，才有利台灣產業持續發展。

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