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美歐將組「金屬聯盟」 抗中補貼傾銷

2025/07/30 05:30

歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇表示，歐美將依此建立「金屬聯盟」，以減輕中國補貼生產對全球市場的衝擊。（路透）歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇表示，歐美將依此建立「金屬聯盟」，以減輕中國補貼生產對全球市場的衝擊。（路透）

歐盟鋼鋁製造商可望透過配額制度 以最低或零關稅出口美國

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟與美國日前達成貿易協議，歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇表示，歐美將依此建立「金屬聯盟」，以減輕中國補貼生產對全球市場的衝擊。另根據這項協議，歐盟未來三年的每一年，將向美國購買二五○○億美元的能源，遭質疑是脫離現實。

塞夫柯維奇說，歐美在磋商協議的數小時期間，美國官員意識到兩地鋼鐵業面臨相同的問題，因此，歐盟鋼鋁製造商將獲得一項配額制度，以最低或零關稅取代美國總統川普的五十％進口關稅。但該制度尚未敲定。

他指出：「這項協議為在鋼、鋁、銅及衍生品方面展開聯合行動，打造了明確的前景，我將其稱作金屬聯盟，透過歷史性水準的關稅配額和優惠待遇，有效為我們各自的經濟體周圍建立一道聯合護欄。」

這項擬議中的金屬聯盟和配額制度，顯示歐美逐漸加強對中國產能過剩的反制。

此外，根據協議，歐盟未來三年的每一年，將向美國購買二五○○億美元的能源，包括石油、天然氣和核能技術（包括小型模組化反應爐），以及未來幾年向美國額外投資六千億美元。

每年購買2500億美元能源？

歐盟需求、美供應難達成

但歐盟很難在這麼短的時間內購買如此大量的美國能源。彭博報導，去年美國的能源出口略高於三三○○億美元，而去年歐盟自美進口的能源不到八○○億美元。

TS Lombard經濟學家歐內格利亞（Davide Oneglia）表示：「這些巨大的能源進口數字根本沒有意義，因為不可能達到，不僅因為歐盟需求無法增長那麼多，美國出口商也無法供應那麼多。」

美歐貿易協議缺乏細節，也凸顯這只是個務實的政治協議，而非有法律約束力的協議。

歐盟承諾的額外對美國投資六千億美元，同樣有畫大餅之嫌。兩位不具名歐盟官員直言，增加對美投資的資金將完全來自民間企業，不是布魯塞爾當局說了算。

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